The Rockroachs, en el Molly

Lugar: Molly Malone’s. Calle La Paloma.

Hora: 20.30.

Entrada: gratuita.

pacho rodríguez | león

Evocan al verano, incluido el que vendrá, tal vez porque en The Rockroachs el retrovisor da al pasado y al futuro. También, puede que sea por una mezcla de edades que hace que en el mismo grupo convivan hasta generaciones.

Hoy, en Molly Malone’s, a las 20.30 horas, alargarán el fin de semana con lo que ellos definen como «pop sin complejos ni ataduras».

Y en títulos como los que en estos momentos graban en León en La Isla Cósmica: Tiempo pasado, Tipo genial, El castillo o Círculo vicioso, descargan ese ideario junto a todo su ímpetu musical.

Sergio, voz y guitarra acústica; Javi Ilu, guitarra rítmica; Laura, guitarra solista y coros; Juanma, bajo y coros, y Conrado, batería, los leoneses The Rockroachs, son también en su declaración de influencias toda una batidora. Porque por sus nombres indiscutibles desfilan figuras variopintas.

Incontestables para todos: The Beatles o The Who. Pero, de repente, asoman otros como Nacha Pop, Sidonie, Iván Ferreiro, The Sunday Drivers, Los Planetas, Los Flechazos... como retahíla que podría tener como referente válido a Ocean Colour Scene, a los que versionan llevando al territorio de la banda leonesa.

Aunque The Rockroachs tienden al traje entre sus looks preferidos, en palabras de su batería, Conrado Martín, su pop busca el Sol: «Las canciones grabadas son lo de siempre. Un pop muy fresco. Unas canciones más evocadoras al verano. Otras, más potentes», explica.

Y añade además (si ese verano que vendrá es sinónimo de buenas noticias), entre las aspiraciones más inmediatas: «Terminar de grabar, editarlo en formato físico y girar un poco por la Península ahora de cara al verano», asegura.