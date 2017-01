The Salamanders y The Buges imponen el rock para abrir 2017

Lugar: El Gran Café.

Hora: 21.30.

Entradas: 8 euros.

pacho rodríguez | león

El año rocanrolero leonés comienza caminando por el lado salvaje. Con la firma de The Salamanders, banda de renombre y nombres de la escena local en la que el sentido lo cobra el espíritu de reunión y la llama que no se apaga. Como complemento ideal, los asturianos Los Buges, en donde la sola presencia de Pibli a la batería, ese baterista que encanta a la voz, ya serviría como pretexto para acudir hoy al Gran Café a ver lo que fuera.

Si Los Buges vivieron su particular edad de oro cuando en 1996 publicaron su elepé 8 canciones quinquis, y que editado por Subterfuge en su estado más efervescente les sirvió para ocupar puestos destacados, The Salamanders fueron una de esas bandas de todo por la carretera. Por ello, tal vez su punto de unión sea un cómo se pasa bien el tiempo cuando las imágenes del retrovisor aún llegan enfocadas. A favor cuentan con referencias confesas. Que son las denostadas precisamente en aquellos años 90 en los que se pecó tan mal en nombre de, por ejemplo, Joy División y otros.

Entre el garage y el punk

Porque tanto The Salamanders como Los Buges, perfectamente diferenciables, se asocian con credenciales de estilo reconocidas por ellos mismos que se suman a la larga lista de variedades sobre el rock, como son el Garage, Punk, Psicodelia, Hard-rock, Space-rock, por parte de Los Buges; o el Hard-Rock clásico con el que siempre ha sintonizado José Berrot como alma principal de The Salamanders.

Los Buges son Ernesto Lago (guitarra, voz); Roberto Álvarez (órgano); Pablo González (batería, voz); y Jose Herrero (bajo). The Salamanders, por su parte, lo forman el citado Berrot, guitarra y voz; Juancho López, bajo; Miguel Manero, batería, y Jorge Coldan, a la guitarra y voces.

Los Buges editaron Honey don’t, Cerebrum circles, Come and get it, Hungry for love, 8 canciones quinquis y Atomic.

Salamanders se han prodigado menos en el apartado discográfico, aunque cabe destacar el haber participado en el proyecto Stone, Paper & Scissor, ideado por el inolvidable Manuel Tejada junto a Sergio Bartolomé y Félix Martínez, y que sirvió para dar salida en formato epé a temas grabados en maqueta.

El últrimo eslabón leonés que une a Los Salamanders serían los también en relativa actividad Buffalo, por aquello de indagar en qué lugar se cruzan. Pero como dice la voz más autorizada de ambas bandas, en este caso José Berrot, «las dos bandas no se cruzan. Vivieron tiempos diferentes. Buffalo, del 89 al 92. The Salamanders, del 92 al 2000», asegura. Y como no es plan de quitarle la razón, tan sólo añadir que en toda esta historia hay un lado salvaje del que nadie se salvó.