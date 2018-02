Track Dogs tocan hoy en el Gran Café

Lugar: Gran Café.

Hora: 22.00.

Entradas: 12 euros.

La banda afincada en Madrid Track Dogs recala hoy en el Gran Café. Compuesta por dos irlandeses, un inglés y un americano la banda se formó en 2011 para vibrar con su marca única de música acústica; un 4 x 4 de voces e instrumentos identificado por la fusión de estilos que incluye folk, latino, americana, bluegrass y pop.



Los cuatro «madrileños» internacionales (Garrett Wall, Dave Mooney, Howard Brown y Robbie K Jones), cuyo nombre artístico proviene del fondo del subsuelo neoyorquino, debido a los equipos de mantenimiento del metro, presentan su cuarto disco, Kansas City Out Groove, el próximo mes. En 2017 fueron invitados a presentar su directo en el fesival de folk más grande del mundo (Folk Alliance International) en Kansas City y de la experiencia de ese viaje surgió el título del nuevo proyecto. Fue allí donde conocieron al grupo de Nashville, The Barefoot Movement, el cual ha colaborado a distancia en su canción Gonna Get My Way, el adelanto del nuevo disco. Como curiosidad, la banda usa instrumentos alternativos a los de las formaciones habituales, como el cajón flamenco para la percusión o la trompeta en sustitución de la guitarra eléctrica solista.