Tragedia griega con tres cómicos y 200 cucharas

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 10 euros.

La compañía portuguesa Chapitô recala esta noche en León con una versión muy libre y desternillante de Electra. Después de Edipo, la Companhia do Chapitô se atreve con otro título complejo (que no complicado) dentro de la tragedia griega: Electra. En la Atenas del rey Agamenón se convoca una guerra para liberar a la bella Helena de las garras de su secuestrador (o no, que hay quien dice que se fue con Paris encantada de la vida). Al no tener viento favorable para sus barcos, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia por indicación de los profetas. Este hecho desencadena que Clitemnestra trame su venganza junto a Egisto, su amante y primo del rey. Tras diez años de guerra, al volver de Troya, Agamenón es asesinado y Electra, la hija preferida del padre, por el que siente devoción, consumará la venganza con la ayuda de su hermano Orestes, matando a su propia madre y al tío. Y todo este baño de sangre familiar se cuenta al estilo propio e inconfundible de esta compañía: en clave de comedia desternillante.

El grupo comunica esencialmente a través del gesto y de la imagen, rompiendo las barreras lingüísticas y afirmando su vocación universal, lo que le permite tener una relación muy próxima con los espectadores. La función está basada en las diferentes versiones de la historia de Electra.

Con una historia conocida, tres cómicos que van haciendo los sucesivos papeles y cientos de cucharillas de postre extendidas por el suelo consiguen un montaje espectacular. Jorge Cruz, Nádia Santos y Tiago Viegas son los actores que, bajo la dirección de José Carlos Garcia y Cláudia Novoa, logran que lo difícil parezca muy fácil. La compañía realiza una parodia valiéndose del trabajo físico de sus intérpretes, dando un vuelco completo a la tragedia escrita por Sófocles. Jugando con esas cucharas, los tres actores interpretan a una cantidad ingente de personajes: primos, hermanos, maridos engañados, amantes, hijos que mueren, se vengan, parientes raptados, asesinados, sobrinos, cuñados...

Sin duda, la compañía portuguesa ha encontrado una fórmula magistral para que el gran público sea capaz de digerir una tragedia tan sangrienta como Electra. Un teatro minimalista, que con los mínimos elementos, consigue enganchar al espectador desde el primer minuto.