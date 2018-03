Tres millones de euros para 26 BIC

e. gancedo | león

El estado del patrimonio leonés no entiende de plazos ni de burocracias. Y así, muchos de sus exponentes se encuentran en un estado tan lamentable que, a pesar de que en algún caso la gestión encaminada a rehabilitarlos —o al menos a sujetarlos— ya estaba en marcha, el monumento sufrió un derrumbe sin esperar a resolución de convocatoria alguna. Fue lo que sucedió la semana pasada con un muro completo del castillo de Alcuetas cuando la petición para su restauración se encontraba en curso. Un hecho lamentable que no debería volver a repetirse y para lo cual asociaciones y representantes públicos han querido aunar voluntades y ponerse manos a la obra. Ayer, el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, junto al diputado de Cultura, Miguel Ángel Fernández, y al director del ILC, Adolfo Alonso Ares, se reunió con el presidente de Promonumenta, Marcelino Fernández, y con el secretario de este colectivo, David Gustavo López, para hablar sobre algunos de los casos más delicados y para avanzar datos sobre la amplia convocatoria, hecha pública en diciembre, según la cual la institución provincial plantea cinco millones de euros para el arreglo de bienes inmuebles, de interés histórico-artístico, propiedad de ayuntamientos y juntas vecinales, que así lo soliciten, y dependiendo de valores, urgencias y prioridades. Martínez Majo detalló que han sido 90 las peticiones recibidas de toda la provincia pero que las que se refieren a monumentos declarados Bien de Interés Cultural, 26 en total, recibirán las ayudas demandadas si no hay defectos administrativos —3.672.838 euros—, aunque aún no se conoce con exactitud en qué proporción y cantidades. «Se sabrá en quince o veinte días, cuando se resuelva la convocatoria», aclaró.

Entre los BIC presentes en esa lista está la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, del siglo IV, y sobre cuyo estado la asociación Promonumenta ha dado la voz de alarma repetidas veces: «Al estar al aire libre, se está desmoronando», alertó Marcelino Fernández, quien también llamó la atención sobre la Panera del monasterio de Sandoval, con un gran hueco en su tejado; el castillo de Balboa, donde una grieta en la torre puede hacer que siga el mismo camino que el de Alcuetas; y sobre el palacio de Grajal de Campos, en concreto, su magnífica escalinata. Pero sobre todo lamentó que algunos ayuntamientos ni siquiera hayan solicitado la ayuda, caso de San Esteban de Nogales con respecto a los restos de su grandioso monasterio («no entendemos cómo han podido perder una oportunidad como ésta», deploró Fernández). El propio Juan Martínez Majo no se olvidó de Alcuetas: «Aunque hemos llegado un poco tarde, esperamos no llegar definitivamente tarde», dijo, e indicó que el objetivo es «consolidar lo existente» para que, a continuación, se haga cargo la Junta de Castilla y León, última responsable del patrimonio provincial. De hecho, los representantes de Promonumenta no ahorraron, en este sentido, críticas al gobierno autonómico («no alcanza ni con dinero ni con voluntad», dijo David G. López), por lo que alabaron esta subvención de la Diputación, que se surte de fondos propios y remanentes. Sobre todo pidieron que la iniciativa no finalice este año y que, aunque sea de menor cuantía, tenga continuidad.

Esta línea de ayudas del ILC coincide con el Año Internacional del Patrimonio Cultural declarado por la Unesco y puede llegar hasta el 90% de cada actuación, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 200.000, siempre para bienes ubicados en poblaciones de menos de 20.000 habitantes.