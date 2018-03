El trío que viaja a León en Sidecars

Lugar: Espacio Vías.

Hora: 22.00.

Entradas: agotadas.

dl | león

La banda Sidecars, capitaneada por Juancho, Gerbass y Ruly, desembarca esta noche en Espacio Vías con su último álbum, Cuestión de gravedad.

La banda madrileña está arrasando con su nuevo trabajo discográfico por cada lugar que pasa. Y no sólo por los tres arrolladores conciertos con sold out en la mítica sala madrileña La Riviera de hace unas semanas, si no porque están colgando el cartel de ‘entradas agotadas’ en cada una de las ciudades de la gira. Es el caso del concierto de esta noche en Espacio Vías, para el que desde hace días tampoco quedan entradas a la venta.

Sidecars —que ya pasó por León el año pasado— llega con los temas del quinto álbum de su discografía. Cuestión de gravedad, definido por ellos mismos como su disco más maduro y visceral, reúne nuevas historias que en esta ocasión giran en torno a un mismo concepto, canciones sinceras con relatos personales y trabajadas musicalmente con mucho acierto.

Con cinco discos en su haber desde su fundación en 2006 en Madrid, en Cuestión de Gravedad despliegan lo aprendido en estos años con guiños a casi todos los artistas que les han influido —desde Burning a Los Ronaldos, pasando por Pereza o Tom Petty—, con algún toque acústico y una sensibilidad que no les resta fuerza rockera. Hace ya tiempo que dejaron de ser la banda del hermano de Leiva. Por méritos propios se han convertido en una de las mejores bandas actuales y con mayor número de seguidores.