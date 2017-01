Ulysses trae a León su Ítaca rock

Lugar: el Gran Café.

Hora: 21.00.

Entradas: Anticipada 8’50, en taquilla 10.

pacho rodríguez | león

Reminiscencias clásicas, salir del mero tributo y tener gracia son en parte las señas de identidad de los ingleses Ulysses, que más que su particular Ítaca tienen un archipiélago sonoro que hace que sus presuntas influencias se multipliquen cuando los prescriptores intentan definirlos. Del glam al rock, rumbo a Wings con parada en Queen, por señalizar algunas. O una mirada más contemporánea. O, simplemente, un maremagnum que se podría acotar con el tampoco nada concreto: algo que parte de algún año de los setenta. Como ellos aceptan gustosos el juego, lo más recomendable es comprobar qué son, esta noche, en el Gran Café de León.

Ulysses, por primera vez de gira por España, tendrán así la oportunidad de desparramar todas esas influencias, que, a priori, podrían sonar a exagerado, pero que, en los seis años de trayectoria y tres discos con los que cuentan, han ejercido con pasión tanto para encontrar su propio sonido como para celebrar sus gustos musicales. Law And Order es su tercer disco y el material inflamable con el que intentarán prender a la afición leonesa en un lunes al rock que confirma la actividad musical de la ciudad. Everybody’s Stranger (2011), como disco de debut, y Kill You Again (2013), segundo larga duración, han sido los trabajos previos que anticipaban un prestigio y reconocimiento que ahora parece llegarles con este último disco.

Con Luke Smyth a la cabeza, la banda formada en Bristol aspira a ampliar horizontes en este 2017, sumar fechas en gira y países en los que tocar para dar el salto definitivo. Mientras, puede decirse que cuentan con el aval de que lo que cantan, aunque precedidos por esa catarata de nombres y etiquetas, puede llegar a tener su nombre propio.

Hasta su promoción es expansiva: «Guitarras, power pop con destellos de glam, rock con melodías de pop, psicodelia pegadiza, armonías y estribillos son las mejores credenciales de Ulysses, una banda para apuntar con letras bien grandes», reza el documento ‘oficial’.

Con todo, lo elogiable es la meta que persiguen y que es en lo que están: hacer grandes canciones rock.