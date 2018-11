"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad": Las mejores frases de Stan Lee

El escritor y editor de cómics Stan Lee, creador de superhéroes como Spider-Man, Thor, Black Panther, Iron Man, Daredevil o Los Cuatro Fantásticos e impulsor de Marvel, falleció este lunes en un hospital de Los Ángeles a los 95 años. Durante su trayectoria, este hijo de emigrantes dejó brillantes frases sobre el cómic, la vida y la creación artística.

1 / “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

2 / “Si Aquiles no tuviese su talón, posiblemente hoy tú no lo conocieses”.

3 / “A todos nos gustaría tener superpoderes ya que a todos nos gustaría hacer más de lo que podemos hacer”.

4 / “El único consejo que puedo dar es, si quieres ser escritor, escribe. Y lee mucho, lee todo lo que puedas”.

"If you write well for children, they will learn those words" Stan Lee on The Late Show in 1992. pic.twitter.com/jJYfw86KA3