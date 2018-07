Un vampiro en el León invisible

cristina fanjul | león

«Es una fábula sobre el aislamiento. Me interesaba tratar el tema de la despoblación desde la ficción porque una fábula siempre es mucho más potente que un documental». El cineasta leonés Alejo Ibáñez, director de la película Amancio, un vampiro de pueblo, presenta el viernes en el salón de actos del Ayuntamiento de León (20.00 horas) un filme que ya ha sido seleccionado para varios festivales, como el que Pedro Almodóvar patrocina en Calzada de Calatrava. El cortometraje, cuyo tráiler ya puede verse en youtube se grabó en varios pueblos de la provincia, como Velilla de la Reina, Santa Marina del Rey, Villadangos o Armellada. Pero, además, el productor, Josu Ortiz, logró que la película se materializara en diversos pueblos de España. Es el caso de Cuenca, Toledo, Guadalajara, Menorca o el valle de Arán. De hecho, y como el propio Ibáñez sostiene, Amancio, un vampiro de pueblo es una distopía, una construcción realizada a modo de Frankestein. «Incluso tuvimos la oportunidad de rodar en un pueblo de Cuenca, Tragavivos, que no existe a día de hoy». Alejo Ibáñez comenta que uno de los primeros impulsos que les llevó a él y al coguionista a poner en marcha el proyecto fue pensar que la situación de la España vacía no deja de ser un espectro, un fantasma de las Navidades futuras del que «hay que aprender». «Puede que en veinte años, muchos de los pueblos de la provincia hayan desaparecido», lamenta. Para lograr esa intensidad, los profesionales de fotografía han teñido la película de una pátina tenebrista que hace que el espectador sea capaz de respirar el ambiente de desolación en el que vive el protagonista.

Actores de éxito

Una de las potencias de la película, además del guión, es la interpretación de sus actores. Protagonizada por Felipe García Vélez, nominado el año pasado a un premio Goya por la película A cambio de nada, el director leonés subraya que su trabajo logra que su personaje respire todo lo que conlleva la película. «A pesar de que Felipe es un hombre joven, sabe lo que es vivir fuera de lo que entendemos por civilización. No tuvimos que explicarle la carga implícita de la que queríamos dotar al corto», defiende. Además, alaba la asunción de personajes realizada por los otros dos protagonistas, Isabel Gaudí y Mariano Llorente. «Podríamos haber pensado que en principio serían personajes anodinos, pero ellos han conseguido aportar verosimilirud, verdad».

A pesar de que se trata de un corto, Alejo Ibáñez explica que su propósito es convertirlo en un capítulo piloto. Para ello, este mismo año mantendrán reuniones con Netflix y Digital Plus para proponerles la creación de una serie. «Hemos puesto el ojo en el hombre común, en un campesino y ese creo que es nuestro mayor acierto». Este mismo verano, la película se proyectará en varios pueblos olvidados de la provincia con la finalidad de meter el dedo en la llaga de un problema que puede convertirse en la peste del siglo XXI. El primero de ellos es Villaviciosa de la Ribera.

La música de la película es obra del compositor Jorge Burillo Ferrer, al que permitieron grabar en el órgano de la iglesia de Velilla. Además, el grupo Clarete hizo el tema con el que se cierra el corto. En total, han participado 32 personas en la elaboración del corto, para cuya financiación se puso en marcha un crowfunding.