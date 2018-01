Los vascos Smile traen a León ‘Happy Accidents’

Los vizcaínos y surferos Smile vuelven hoy a León, al escenario del Gran Café, donde a partir de las diez de la noche presentan su último disco, Happy Accidents (Warner).

No es la primera vez que el grupo pisa las tablas del Gran Café, que ya visitaron por primera vez en 2013 siendo el plato fuerte de la fiesta Mondosonoro Castilla y León y que supuso su puesta de largo ante el público leonés, que acogió de buena gana los aires de costa y surf de los vizcaínos.

Venían por primera vez a León con uno de esos grandes discos de 2013 dentro del panorama nacional, el reconocido Out of season, su tercer álbum de estudio, que no dejó indiferente a nadie.

En esta ocasión traerán a tierras leonesas su último trabajo, Happy Accidentes, que llegó después de una interminable gira, tras la que el grupo se reunió con el productor Antonio Garamendi y Saúl Santolaria para grabar su nuevo álbum.

Así, Happy Accidents supone una evolución a un sonido mucho más moderno y positivo.

El grupo ha dado un giro en su nuevo trabajo y se presenta mucho más contemporáneo y pegadizo, dejando de lado su lado más intimista por la pista de baile, y las guitarras por los teclados y las programaciones.

Lugar: Gran Café. Calle Cervantes, 7.

Hora: 22.00.

Entradas: 12 euros.