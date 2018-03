Vecinos convertidos en buscadores de tesoros

a.g. valencia | astorga

«Es la propia gente, los propios vecinos de los pueblos quienes se interesan por rescatar y redescubrir su historia». Así habla Juan Carlos Campos, el investigador que este sábado presenta en la Ergástula del Museo Romano de Astorga Grabados rupestres de la provincia de León, un libro donde data las nuevas estaciones que ha localizado a lo largo y ancho de la zona occidental de la provincia. Subraya el autor que en la publicación hay, al menos, «24 estaciones que hasta ahora no se recogían», y que se suman a las seis que ya publicó en un libro anterior.

«El 100% de los hallazgos son obra de aficionados, de pescadores, cazadores, gente de los propios pueblos...», asegura, dando un toque de atención a las administraciones que parecen mirar hacia otro lado. Y como prueba, la realidad. De todas las estaciones rupestres que este astorgano tiene localizadas en la provincia — son una treintena— solo una, la de Peña Fadiel en Lucillo está «medianamente» puesta en valor. «La gente de a pie tiene mucho interés en que se hagan rutas, que se documenten las estaciones, que se protejan, se pongan en valor y se den a conocer porque es la única herencia que tenemos», asegura Campos, quien argumenta, además, que «el conocimiento es la única forma que tenemos de valorar los hallazgos».

Grabados rupestres de la provincia de León, que se presenta mañana, a las 19.00 horas, es, precisamente, el granito de arena de este astorgano para que todo este legado, su esfuerzo y el de otros muchos vecinos y aficionados no caiga en saco roto. «Yo me siento orgulloso de ser partícipe de esta historia, que es la historia de la gente del pueblo que recupera su pasado», explica, «una iniciativa, no obstante, que debería estar promovida desde las administraciones», reivindica.

Y es que el hallazgo de nuevos petroglifos es casi una seguridad. El investigador leonés explica que desde los primeros que se localizaron en Maragatería su presencia se ha extendido y documentado por El Bierzo e incluso por Alija del Infantado. Si bien, se descarta que pueda haber en la zona del Páramo por la propia orografía de la zona, pero si hay evidencias de que existan en la montaña.

Grabados Rupestres de la Provincia de León es una cuidada monografía sobre las manifestaciones rupestres aparecidas en la provincia desde el año 2008 hasta la actualidad, en un recorrido temporal que abarca la Prehistoria, la Protohistoria y la Historia Contemporánea, demostrando que en estas tierras se han grabado símbolos en las rocas desde la noche de los tiempos.

El catálogo resultante, donde se expone una treintena de estaciones rupestres, se completa en los capítulos iniciales y finales con otras manifestaciones culturales, como las piedras grabadas para jugar a los bolos o los grabados que dejaron los últimos pastores. Toda esa información se acompaña de más de 250 fotografías.

Reitera Campos que «este trabajo pretende dignificar una parte muy importante de nuestros orígenes, y al mismo tiempo servir de homenaje a la sociedad leonesa y a tantos aficionados que han sabido incorporar esta herencia como propia de sus antepasados».