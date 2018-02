El viejo ferroviario que soñaba con hacer trenes

e. gancedo | león

«Aquí no hay herramienta mecánica ninguna. Todo es a base de sierra y lima, y lima y sierra». Lo dice y lo repite Fernando Prieto Fernández, el creador de la decena de maquetas ferroviarias que desde ayer expone la Casa de Cultura de Trobajo del Camino (plaza Eduardo González Pastrana, 21). Tiene 95 años y pasó cuatro décadas trabajando para la Renfe, como tantos otros vecinos de la localidad. «Pero como estábamos a turnos, pues en cuanto salía de la estación me ponía también de chapista, y en una empresa de carrozar autobuses. Aunque de aquella se hacía todo a mano, ¿eh? No era a máquina, como se hace todo ahora», explica.

Exceptuando alguna pieza puntual, como la gran Mikado que en su día llevó a la también muy ferroviaria villa de Toral de los Vados, Prieto nunca había mostrado en público sus ‘criaturas’, y ahora lo hace en esta exposición impulsada por la plataforma de Tradiciones y Cultura Leonesa La Parva. Ayer, durante la inauguración, el artesano se mostraba muy ilusionado y explicaba que le resulta «imposible» calcular la cantidad de horas empleadas en la elaboración de unas maquetas que no sólo reflejan a escala destacadas locomotoras de vapor que surcaron los caminos de hierro leoneses sino también vagones y otros vehículos, chalets y motivos locales como la ermita de Trobajo del Camino.

La Confederación de 1955, la Americana del año 50, unas Montaña de 1946 y 1949, un intercambiador, un coche tranvía de 1855, una máquina de maniobras de 1945... pueblan esta singular muestra en la que la reina absoluta es la Mikado del 53, un reproducción de mayores dimensiones que el resto. Y todas, hechas con material reciclado, esto es, piezas metálicas de las más diversas procedencias —por ejemplo, las ruedas de las locomotoras nacieron de tubos que Prieto iba serrando pacientemente—, modeladas por el veterano ferroviario en su taller desde que se prejubilara a los sesenta. Dueño de una sorprendente vitalidad —recuerda que cuando estaba en el ejército ganó una competición de gimnasia al nivel regional de entonces, o sea, de León, Zamora y Salamanca—, cuando se le pregunta por su secreto para alcanzar tal avanzada edad en plena forma, habla de «no quedarse quieto». Hasta emprende una carrerilla para demostrarlo.

La muestra podrá verse hasta el próximo 15 de marzo, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00.