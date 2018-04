Viva la república de Belako

Lugar: Espacio Vías.

Hora: 21.00.

Entradas: 14 euros.

verónica viñas | león

Belako, república independiente del indie, recala en León justo el día del aniversario de la II República. La banda formada por Lander, Lore, Josu y Cris hace tiempo que se desprendió del calificativo de ‘promesa’ que suele acompañar a toda banda hasta que acredite el ‘máster’ que sólo otorgan público y ventas.

El cuarteto, que toma su nombre del barrio de Mungia de donde son los hermanos Lore y Josu, tras una paliza de 30 conciertos en ocho países, lanzaba al mercado hace dos meses el refrescante álbum Render Me Numb, Trivial Violence. Un disco muy sensible con la violencia machista, con la política de inmigración que mira hacia otro lado y la corrupción política que nos asola y desola. Un disco que amplía su gama sonora, con letras muy crudas que hablan de una sociedad que no reacciona ante la agresividad que le suministra en directo la televisión.

Con una innegable capacidad hipnótica sobre su público, el cuarteto vasco ha sufrido una auténtica metamorfosis en cada disco, porque se arriesgan a probar, ensayar y reinventarse. Nada de acomodarse en territorios seguros que les han funcionado hasta la fecha; lo cual es de agradecer en unos músicos tan jóvenes que viven aún en casa de sus padres y confiesan que ello les permite seguir teniendo los pies en la tierra. No hay nada como la familia para aplacar la vanidad, sobre todo después de arrasar en los premios MIN de la música independiente, donde se han llevado tres galardones: al mejor vídeo, al mejor directo y al mejor disco. Algo extraordinario para una banda tan fuera de lo común, que canta en inglés y en euskera.

Belako, que han participado en convocatorias de la talla del BBK, el Sonorama, el Primavera Sound o el Festival de Jazz de San Sebastián, como telonearos de Elvis Costello, ofrecen hoy en León uno de los conciertos más esperados de la temporada. No estarán solos en el escenario. En esta ocasión tendrán ellos dos teloneros de lujo: Amatria Dj Set y la banda Lukiek, cuyo vocalista es el propio Josu de Belako.