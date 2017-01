Voces de altura para abrir paso a los Reyes Magos

dl | león

Un año más, el Coro Ángel Barja-Juventudes Musicales Universidad de León fue fiel a su cita previa a la fiesta de Reyes con un magno recital ofrecido —de nuevo por gentileza de Sabadell Herrero—, en la iglesia de San Marcos y dirigido por su titular, Aitor Olivares.

Un evento que ya se ha convertido en clásico y tradicional en la agenda cultural leonesa de estas fechas y que se desarrolló en un templo repleto de público. Representantes de la política y la sociedad leonesa, y de esta entidad bancaria acudieron a un sugerente acto que aúna lo creativo, lo litúrgico y lo social.

El programa, muy cuidado, incluyó una selección de canciones, muchas de ellas sobre temas navideños, como Bogoroditse Devo, de S. Rachmaninov; Beati Quorum Via, de C.V. Stanford; Sanctus, de Ola Gjeilo; Fly, de Sara Groves, con arreglos de Susan Labarr y la voz solista de Mónica Santamarta; África, de David Paich y Jeff Porcaro; Can’t help falling in love, con arreglos de Ed Lojesji; Elijah Rock, de Jester Hairston; Aires de León, de Guillermo Martínez; Gaudete, tradicional adaptada por Brian Kay, con la voz solista de Antonio de Pedro López; Dime niño, de quién eres, de Manuel Oltra; Navidad de flor de coco, de Juan Carlos Monero y Ay que ay de mi niño, de Ángel Barja, todos muy aplaudidos por el público.

La historia del coro se remonta a febrero de 1991, cuando fue creado por iniciativa de la Concejalía de Cultura con el propósito de dar cabida a jóvenes estudiantes dentro del mundo coral, por lo que dentro de dos meses cumplirá 26 años.

Tomó el nombre de Ángel Barja como homenaje a este ilustre músico nacido en Orense en 1938 y fallecido en León en 1987, y que desarrolló buena parte de su actividad musical en dicha ciudad. Su director fue desde su fundación José Vilval Ángel Sarmiento hasta 2001, cuando se encarga de él Aitor Olivares García. Su repertorio trata de cubrir épocas desde el Renacimiento hasta la actual, aunque durante los últimos años está centrando sus esfuerzos en las músicas desarrolladas en las diferentes culturas y estilos de los siglos XX y XXI, así como en la tarea de encargar y difundir obras del folclore leonés.