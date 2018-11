«Ya me sé el papel entero de memoria»

e. gancedo | león

«Al principio, cuando lo conté en casa, mis padres creyeron que iba a participar en una función del colegio o algo así... Luego ya se enteraron de lo que era». Lo cuenta Antonio Ramos con el desparpajo propio de un chaval de trece años al que le enloquece la música y que da en el clavo en las cosas que dice. Y con ‘lo que era’ se refiere nada menos que al estreno mundial de una ópera, algo que sucederá por vez primera en la capital leonesa. La casa imaginaria se presentará el próximo 9 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León de la mano de un amplio equipo, totalmente profesional, y que además contará entre sus filas con unos jóvenes y muy prometedores talentos naturales de esta tierra: Antonio Ramos y Gonzalo de Paz interpretarán al hijo de la protagonista cada uno en un pase, ya que se han establecido dos: a las 18.00 y a las 20.30 horas.

Los dos estudian en el colegio Nuestra Señora del Carmen, Carmelitas Vedruna, y ambos manifiestan sentirse enormemente ilusionados con el papel que van a desempeñar. «Nuestra profesora de Lengua nos habló de este papel y, como a mí me gustó mucho, pues me presenté», explica Ramos, para quien la música es algo «muy importante»; toca el saxofón y la guitarra y, aunque confiesa no haber participado nunca en un montaje escénico, canta de modo habitual en el coro del centro. Preguntado por si el papel es corto o largo, lo cuantifica en papeles: «Tres folios». Y avisa: «Ya me los sé de memoria».

Dice ser bueno «cuando quiero» y una persona «de muchos amigos». «Me dicen que soy ‘teatrero’... ¡y aquí estoy», exclama alegre Antonio Ramos, a quien, cuando se le pone en el brete de decir a qué le gustaría dedicarse cuando sea mayor, responde sin dudarlo: «Profesor». «No sé si de música o de historia, porque también me encantan los niños», aclara. Y con un tono sorprendentemente maduro, opina que su participación en la ópera La casa imaginaria, un montaje «de un nivel tan alto», «me parece una gran oportunidad. Es muy importante, estoy muy ilusionado», afirma.

«Están emocionados los dos —comenta, a su vez, Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe y ‘culpable’ de que los artífices de La casa imaginaria cambiasen su idea inicial de estrenar en Madrid por hacerlo en León—. Creen que, después de su actuación en el Auditorio, les van a llamar para alguna serie…». Por su parte, Gonzalo de Paz se define como una persona a la que le gusta «estar rodeado de gente: familia, amigos, compañeros de clase... La verdad es que prefiero estar con mis amigos a estudiar, pero sé muy bien cuál es mi obligación ahora». De esa manera se presentaba a Margarita Morais quien también cursa segundo de la ESO y a quien le gusta «compartir mis ideas, y tengo muchas rulando por mi cabeza...». Juega al fútbol y practica shuffle («¿sabes qué es?», pregunta a su vez, y uno tiene que mirar y enterarse de que se trata de un baile, vinculado al blues y el jazz, que arrasa en las redes). Además, se declara «muy fan» de la música electrónica y del trap, y también siente mucha emoción y responsabilidad ante la cita del próximo día 9, viernes.

Además de su reflexivo texto, de gran actualidad, en torno al papel del arte, y de la calidad de los más de 50 profesionales que hacen posible La casa imaginaria, el estreno prevé alcanzar gran repercusión por tratarse de una ópera escrita en castellano, algo no del todo habitual. Y si la responsable de convencer a Ramón Criado, director artístico del espectáculo, fue Margarita Morais, el hecho de que de modo logístico y económico el montaje pueda desplegarse en León ha correspondido al mecenazgo de la empresa Transleyca.