«A la Cultural la he visto muy bien, me gusta como juega y tiene claro salir con el balón jugado»

Higinio, autor del gol del empate numantino y que durante una pretemporada defendió la elástica culturalista se mostraba miuy contento por el gol conseguido y por su vuelta a León: «Tras mi paso por la Cultural estuve la temporada pasada en el Valladolid B, nos enfrentamos a la Cultural y no pudimos hacer nada porque ellos llevaban un ritmo que era imparable. Este año estamos en Segunda con el Numancia y estamos disfrutando. Estoy en un buen momento y la verdad es que tanto personal como deportivo estoy disfrutando y tratando de meter el mayor número de goles posible. La clave estuvo en temer pronto el 2-1, que nos metió en el partido. Nuestro objetivo son los cincuenta puntos y cuando los consigamos miraremos otras metas. A la Cultural la he visto muy bien, es un equipo que me gusta como juega y tiene claro salir con el balón jugado. Tiene muy buenos jugadores, muy buena plantilla y creo que van a salir de los puestos de abajo por el juego que tienen».