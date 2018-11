«A ninguno nos vale el empate»

ÁLEX ESTÉBANEZ/ROBERTO ARIAS PONFERRADA/LeÓN

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, afronta su primer derbi al frente del equipo blanquiazul sabiendo que «es un partido muy emocional. Es verdad que son tres puntos más, pero hay emociones detrás muy importantes y el que sepa manejarlas tendrá mucho ganado. Vamos a afrontar el partido con intensidad, ganas e ilusión, pero sin caer en la sobreexcitación, porque esto te lleva a cometer errores».

Bolo quiere que su equipo demuestre sus virtudes desde el primer minuto: «Es importante empezar bien. Jugamos en casa y, aunque va a venir mucha gente de allí, tendremos cinco o seis veces más de los nuestros para que nos lleven en volandas. Tenemos ganas de que llegue el domingo y disfrutar de un día de fiesta».

En cuanto al partido en sí, el técnico deportivista espera un choque «parecido al del Castilla, con dos equipos a los que no nos vale el empate. Además, es un derbi, por lo que habrá intensidad y un gran ambiente en la grada». Bolo relativizó la importancia de la posesión ante un equipo que se siente a gusto con el balón como la Cultural: «Es un dato, no da goles ni puntos. Ojalá tengamos el balón más que ellos, porque son un equipo peligroso con la pelota, pero al final esto va de meter más goles que el rival y la muestra la tenemos en el partido de la semana pasada».

Ante la ausencia de Yuri, el preparador vasco recupera a Dani Pichín, aunque no quiso adelantar si entrará en el once: «Está haciendo una buena temporada, aportando goles, profundidad y velocidad, pero hay jugadores que están entrenando bien y pueden tener su oportunidad, como Isi».

Por último, Bolo reconoció que la semana ha sido «diferente. La ilusión de la gente se multiplica por tres con este partido. Es un rival directo, es la Cultural y la gente tiene en mente el 1-3 de hace dos años. No creo en revanchas, pero seguro que estarán contentos si podemos ganar este partido. Queremos hacer feliz a nuestra gente».

Víctor Cea sabe que se la juega. El entorno culturalista cuestiona seriamente su trabajo y es consciente que un triunfo servirá de bálsamo para él y sus jugadores, mientras un resultado adverso aumentará las críticas, por eso asegura que la Cultural saldrá a buscar la victoria desde el primer momento, «el equipo va a ir a ganar. No va a especular. Sabemos lo que tenemos delante, y que jugamos en su campo. Ellos van a ir a por todas también, lo sabemos, pero queremos conseguir todo lo posible. Vamos a ir a ganar».

Para el técnico madrileño dubutante en estas lides el apoyo de la afición volverá a ser determinante, «la gente nos hace sentir lo que significa este partido. Estamos centrados en hacer un gran choque, hay tres puntos en juego, como siempre, pero me consta que los jugadores conocen el cariz de este momento».

Aunque la victoria en este tipo de partidos es muy importante, Cea asegura que no será definitivo el resultado, «después de este partido, quedará mucho aún, pero sabemos que son tres puntos clave. El entorno tiene ilusión, la plantilla tiene ilusión, y buscaremos ganar el partido del domingo».

Para el entrenador culturalista su rival no es sólo Yuri al tener una plantilla potente y equilibrada, aunque su baja sea importante, «la Ponferradina tiene jugadores experimentados, buena plantilla. El equipo ha demostrado su capacidad frente a rivales directos, como se ha visto. Creo que hemos obtenido buenos resultados, pese a algunos fallos, y nos centramos en mejorar».

Sobre el partido en sí el técnico culturalista asegura que será muy exigente para su equipo, «el partido nos va a exigir lo máximo, vamos a su campo, y las dificultades serán altas. Vamos con toda la ilusión del mundo a por los puntos. Que Yuri no esté, no le resta potencial a una gran plantilla, tienen un grupo con alta capacidad. Además, vamos a su campo, y las dificultades serán altas. Vamos con toda la ilusión del mundo a por los puntos. Que Yuri no esté, no le resta potencial a una gran plantilla, tienen un grupo con alta capacidad».

Cea también aseguró: «La ilusión, las ganas... todos saben lo que significa esto. Estamos muy contentos con el equipo, con cómo que están trabajando durante la semana. En el transcurso de la semana hemos percibido perfectamente lo que supone el partido. Todos somos responsables, iremos a competir al máximo, dentro siempre de un carácter deportivo, por supuesto. Sabemos que va a ir mucha gente a Ponferrada, se les va a escuchar muchísimo, estoy seguro», concluyó.