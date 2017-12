«A pesar de la distancia al Madrid nunca hay que darlo por muerto»

Ernesto Valverde fue humilde y respetuoso con el rival en la victoria, del mismo modo que trató de no deprimirse tras la derrota de su Barça ante el Real Madrid en la Supercopa. «No he ganado ninguna batalla táctica. Esto es un juego de detalles y no hay que ser tremendistas, lo digo con conocimiento de causa. Intentamos que las estadísticas del juego nos beneficien, pero nada más», subrayó el técnico azulgrana tras asaltar Chamartín.

Negó que el título pueda decidirse en navidades. «No está sentenciada la Liga. No ha terminado aún la primera vuelta y no nos fijamos mucho en la ventaja que tenemos aunque sea importante. Pensamos en nuestros partidos, en mejorar y en seguir hacia adelante», insistió. «Nuestra intención es que no nos gane nadie, pero conseguir puntos es muy costoso y se pierden a toda pastilla», añadió convencido de que aún queda camino por recorrer en la Liga.