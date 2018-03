El Abanca Ademar apuesta fuerte por la continuidad

sergio c. anuncibay | león

Rafa Guijosa avaló la continuidad de todos los jugadores que acaban contrato en junio. Quiere tenerlos en la plantilla la próxima temporada. Lo dijo públicamente, sobre todo cuando se le preguntaba por Acacio y Fede Vieyra, los dos que habían mostrado esta temporada un rendimiento más irregular.

Pues bien, tanto el técnico como la directiva cuentan con el bloque al completo y el club ya ha echado el lazo a prácticamente todos los efectivos de la plantilla que deben resolver su futuro, con la única excepción de Juanín García. Negociarán con el extremo leonés y le harán una oferta para que siga en el equipo, algo que se da por hecho, pero aún no mantenido la reunión prevista. Mientras tanto, han propuesto una ampliación de contrato al lateral David Fernández y al central Acacio Marqués. Si no la aceptan, ejecutarán la cláusula de renovación automática para garantizar su continuidad al menos el próximo curso, pero de momento no han hecho efectiva esa decisión y están pendientes de que los dos jugadores den una respuesta que aclare su futuro.

Tampoco ha contestado aún Diego Piñeiro, al que ofrecen dos campañas más y otra opcional, al igual que hicieron con Juanjo Fernández y Álex Costoya, con los que todavía quedan algunos flecos pendientes para alcanzar un acuerdo. Además, la renovación de Carou está estancada después de que le propusieran una ligera rebaja en el sueldo. Del mismo modo, a Fede Vieyra le quieren atar dos años más, ampliable a un tercero. Y con Rodrigo Pérez volverán a hablar en los próximos días para alargar su estancia en León, después de que garantizaran su presencia la siguiente campaña con la ejecución de la cláusula. Igualmente seguirá en el Ademar Sebas Simonet, que ha firmado por dos cursos más. El que saldrá seguro es Cupara, que fichó por el Kielce.