El Abanca Ademar se hace con la segunda plaza y conquista la Champions (29-36)

El Ademar de León se hizo con la segunda plaza liguera, que le otorga la posibilidad de disputar la Liga de Campeones la próxima temporada, ante un Recoletas Valladolid que se dejó arrastrar por el juego de ataque impuesto por los de Guijosa, que además se mostraron mucho más organizados en defensa.



El componente emocional del derbi regional se dejó ver desde antes del inicio del encuentro, con el homenaje a Gonzalo Viscovich y Álex Garza, que hoy disputaron su último encuentro como profesionales, y que salieron a la cancha dispuestos a irse con el mejor sabor de boca posible.



La igualdad fue evidente desde el primer minuto, con dos equipos que buscaron la fortaleza defensiva para tratar de obtener goles fáciles, pero que se vieron obligados a hilar los ataques en estático ante la buena organización de ambas zagas, por lo que el ritmo fue menos intenso de lo que los locales desearan.



Precisamente fueron los vallisoletanos los que tomaron la iniciativa en el marcador, con Río y Adrián Fernández como referentes ofensivos, pero siempre encontraron la réplica en el rival, comandado en esa faceta por un efectivo Costoya, quien defendía por última vez la camiseta del Ademar.



Los cambios realizados por David Pisonero en las filas locales, para frenar el avance de los leoneses, no favorecieron al equipo, que bajó el nivel en defensa y se vio totalmente superado por el juego visitante, que supo aprovechar los numerosos errores del cuadro azulón para ofrecer un recital de goles y alcanzar una ventaja de seis (13-19), con la que se llegó al descanso.



Tras la reanudación, el técnico local volvió a sacar al siete titular, que tan buenos réditos dio al inicio y, tras un par de jugadas en las que el Recoletas recortó diferencias (15-19), la situación regresó donde había terminado en la primera mitad, con un Ademar mucho más seguro en todas las facetas.



Los porteros locales no tuvieron su mejor día, lo que se añadió a la falta de ideas defensivas ante el juego pausado impuesto por los leoneses, que perjudicaba claramente al Atlético Valladolid, más acostumbrado a la rapidez y a tratar de hallar una continuidad que desapareció por completo.



Por contra, el Ademar encontró en Cupara a su mejor defensor, ya que impidió cualquier intento del Recoletas, aunque lo cierto es que dicho intento fue más bien tímido, ya que el Ademar salió con todo, a cerrar el partido, y no perdonó en la continuidad, con un magnífico Mario López desde el extremo.



Ficha técnica:



29 - Recoletas Atlético Valladolid (13+16): César Pérez (Javi Díaz, ps), Nico López (-), Garza (1), Río (10), Viscovich (1), Serrano (6p), Víctor Rodríguez (-), Serdio (3), Adrián Fernández (7), Diego Camino (1), Héctor González (-), Miguel Camino (-), Roberto Pérez (-) y Turrado (-).



36 - Abanca Ademar de León (19+17): Biosca (Cupara, ps (1)), Mario López (9), Simonet (3), Juanín García (3), Vieyra (3), Pesic (1), Costoya (6), Carou (1), Piñeiro (3), Jaime Fernández (2), Gonzalo Pérez (3), David Fernández (1), Rodrigo Pérez (-) y Acacio (-).



Parcial cada cinco minutos: 4-3, 6-6, 9-9, 11-11, 11-14 y 13-19 (descanso); 15-22, 17-23, 21-27, 23-29, 26-32 y 29-36 (final).



Árbitros: Antonio Martín Franco (Federación castellano y leonesa) y José Luis Fernández Fernández (Federación asturiana). Excluyeron dos minutos a Pesic (m.11), David Fernández (m.28), Gonzalo Pérez (m.29), Rodrigo Pérez (m.46), Carou (m.58), del Ademar.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima y última jornada de Liga Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante unos 2.500 espectadores. Antes del encuentro, se homenajeó a los dos colegiados del mismo, por su retirada del arbitraje, y a Gonzalo Viscovich y Álex Garza, del conjunto vallisoletano, que también se retiran como jugadores profesionales. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria del exárbitro internacional Alberto Jesús Benegas.