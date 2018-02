Abanca asienta el futuro del Ademar

Abanca y el Ademar forman un matrimonio estable. Unieron sus caminos en 2014 y al menos estarán juntos otros tres años más tras firmar ayer en la sede de la entidad financiera la renovación de un patrocinio que ha colmado las expectativas de ambos. No han trascendido las cantidades exactas del acuerdo, pero la inyección económica rondará los 200.000 euros por temporada, una cifra poco habitual en el balonmano español.

«Si no es el mejor espónsor de la Asobal, es uno de los mejores», agradeció el presidente del club Cayetano Franco, quien subrayó la confianza que ha depositado el banco en todos los equipos del Ademar, incluidos los de la base.

«Sin un apoyo tan importante hubiera sido muy difícil dejar atrás la situación tan complicada que teníamos», recordó el directivo en alusión a ese concurso de acreedores y a los problemas de liquidez que amenazaron la supervivencia de la entidad.

«Desde que llegaron, la sintonía ha sido total y su apoyo, incondicional», valoró Cayetano Franco, que también celebró el respaldo de los socios, de las pequeñas empresas y de las instituciones.

Mientras, el director territorial de Abanca, Marcos Lamas, aseguró que no pueden estar más satisfechos de cómo ha ido la esponsorización del Ademar y apuntó que espera prolongar esta alianza más allá de 2021. «Compartimos valores como el trabajo en equipo, la humildad y el esfuerzo», justificó.

El nuevo contrato permitirá a la directiva «dar un pasito más» en la confección de la plantilla, a pesar de que el presupuesto será muy similar al de este año, aunque habrá unos 120.000 euros más para dedicarlos a los jugadores porque en junio liquidan el último pago importante del convenio.

La hoja de ruta está clara. Harán un esfuerzo para renovar a Álex Costoya, Juanjo Fernández, Sebas Simonet y Gonzalo Carou, cuatro piezas que consideran fundamentales en el engranaje del equipo. De hecho ayer mismo, nada más acabar el acto, arrancaron las reuniones, en la sede de Abanca, y comunicaron las primeras ofertas, que mejoran el contrato anterior en el caso de Juanjo, Costoya y Sebas.

A Gonzalo Carou lo quieren retener en unas condiciones muy parecidas a las actuales, según revelaron fuentes del club.

Si no la aceptan, irán directamente al mercado para encontrar a otros efectivos de un perfil similar. En este sentido, ya tendrían incluso a un par de porteros en agenda para reemplazar a Vladimir Cupara, que firmó por el Kielce, aunque el club polaco ha fichado también al guardameta de la selección alemana Andreas Wolff. Esa circunstancia hace que en el Ademar no lo den por perdido, a pesar de que no moverán ficha y esperarán a ver si su nuevo club lo quiere ceder. Eso sí, en ningún caso podrían asumir el sueldo que cobraría en Polonia.