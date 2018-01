Abramovich quiere que Luis Enrique sustituya a Conte en el Chelsea

En Italia lo dan por hecho que su compatriota Antonio Conte tiene poco futuro en Inglaterra. Es más, hasta se había comentado que la operación se podía haber cerrado hace un par de días en caso de que el Chelsea, rival del Barça en la Champions, no hubiese superado al Newcastle de Rafa Benitez en la FA Cup, al que goleó por 3-0. Pero sí, todo parece indicar que el exseleccionador italiano, Antonio Conte, será despedido por el multimillonario Roman Abramovich, que convertirá al asturiano Luis Enrique en el entrenador nº 12 de la ‘era rusa’ del club londinense, que se encuentra tercero de la Premier, a 15 puntos del City de Pep Guardiola y por detrás del MUnited, de José Mourinho.

Sin diálogo con el club

Conte hace tiempo que lo sabe. Y no lo sabe, ni lo intuye, no, porque se lo haya comentado el propio Abramovich, ni siquiera la directora general del club, la rusa Marina Granovskaia, con quien no se habla (el exportero Carlo Cudicini, guardameta en la época de Jose Mourinho, trata de hacer de intermediario entre el ‘mister’ italiano y el staff del Chelsea), sino porque se lo ve venir por lo que lee en la prensa británica. ‘The Sun’ fue quien publicó, hace un par de días, que se iba a llevar 10 millones de euros, más o menos la misma cantidad que le dieron a ‘Mou’ cuando lo despidieron. Fue ‘The Times’ quien dijo, hace dos semanas, que las malas relaciones de Conte con Granovskaia le iban a costar el cargo.

Así que todo parece indicar que, tras cumplir su año sabático, Luis Enrique, ganador de una Champions, dos Ligas y una Copa con el Barça, se convertirá en el futuro entrenador del Chelsea.