Acento leonés en la IHF

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Si el baloncesto tiene al leonés Alejandro Vaquera como máximo responsable en la preparación física de los árbitros a nivel internacional en el balonmano ocurre lo mismo, en este caso con un pupilo del propio Vaquera y exalumno de la Universidad de León, David Suárez.

Para David el debut en su nuevo cometido (con anterioridad ha ayudado a Alejandro en su etapa en Fiba Europa) se producía hace apenas un par de semanas en los días previos al Mundial de balonmano que se celebra en Alemania al que acudía con el fin de aplicar los métodos de análisis que Vaquera ya está empleando en el baloncesto en este caso a otro deporte con las peculiaridades propias que tiene.

La primera experiencia para David, que junto a su nueva faceta en la IHF seguirá desempeñando la que desde hace un tiempo realiza en Fiba Europa, servía al preparador físico leonés para aplicar un método de trabajo que tiene como objetivo analizar el trabajo de los árbitros en materia de preparación para poder realizar un seguimiento con el fin de que a nivel físico pueda alcanzar un estado óptimo para afrontar encuentros de alta exigencia.

La presencia de David en el torneo se desarrolló especialmente en los días previos analizando los valores y parámetros de los árbitros que iban a formar parte de la competición mundialista determinando su estado óptimo. A lo largo de varios días su labor de supervisión y análisis abarcó a todos los colegiados estudiante los resultados de un seguimiento que desde la Federación Internacional viene desarrollándose en los árbitros de primer nivel en los diferentes países y continentes.

Para David Suárez todo este procedimiento supone un paso adelante para que el colectivo arbitral alcance un nivel de preparación adecuado con unas pautas que en el caso del baloncesto y con Alejandro Vaquera a la cabeza están dando excelentes resultados.

Y todo ello de la mano de un leonés como David para el que esta nueva experiencia está resultado «apasionante. Para mí es un reto importante que espero cumplimentar con acierto no sólo por el hecho de poder desarrollar mi trabajo, también para contribuir a la mejora del balonmano en el aspecto que me atañe y que no es otro que la preparación física de los colegiados».