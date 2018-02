«Aceptamos el reto del subcampeonato»

PABLO RIOJA | LEÓN

El Abanca Ademar disputa esta tarde en Cuenta (a las 17.00 horas en Movistar +) la primera de las «finales» que le restan para afianzarse en la segunda plaza de la Liga. Un encuentro ante «un rival directo» del que apenas le separan dos puntos en la tabla. Para Rafa Guijosa, la de hoy «es una de las salidas más complicadas» de esta segunda vuelta. «Quizá otras temporadas luchaban por objetivos diferentes, pero este año están arriba». El técnico marista destaca que el Cuenca tiene jugadores con «una pegada impresionante» como Pablo Vainstein o Leonardo Dutra que en el uno contra uno «son letales». También «destacan dos centrales como Xavi Castro y Rafa López». A todo ello se une el juego táctico de los de Lidio Jiménez, cuya movilidad hace que sean «un equipo muy complicado de defender».

Tras la contundente victoria del pasado fin de semana en casa ante el Cangas (31-22), el Abanca Ademar llega motivado para enfrentarse a un conjunto conquense al que ya venció en el Palacio en la primera vuelta con un ajustado 24-23. «La plantilla está bien», aseguró ayer Guijosa. «Para mí es una tranquilidad afrontar este inicio de la competición con el equipo en perfectas condiciones, con un estado de forma muy bueno y mucho hambre». En este sentido, el técnico madrileño tiene claro cuál es el objetivo que se marcan hasta el final de temporada. «Aceptamos el reto de pelear por el subcampeonato y para eso tenemos que ganar al Cuenca. Confío en nuestras posibilidades».

Sobre la igualdad que impera este año en la Asobal —hay siete equipos peleando por la segunda plaza— Rafa Guijosa insiste en que «lo bonito» es que seguirá siendo así hasta final de temporada. «Eso va a dar más valor al club que sea capaz de acabar como subcampeón». Al margen de la visita a Cuenca, a los leoneses les esperan otras tantas batallas fuera de la capital. Aún así, para su entrenador la filosofía de trabajo no varía. «Sigo en la misma línea de siempre, sólo me preocupa el partido actual. Somos conscientes de que en la segunda vuelta tendremos rivales muy difíciles a domicilio y en todos vamos a ir a ganar. No sabes dónde estará la dificultad, según disputemos los partidos lo sabremos». Sin ir más lejos, tras el partido de hoy, al Abanca Ademar le esperan el Barcelona y el Guadalajara, primer y tercer clasificados de la Asobal.