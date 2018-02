El acto de fe de Zidane

Ni un fichaje, ni una salida. Tampoco una respuesta al revés que ha sufrido por parte de algunos jugadores. Zinedine Zidane pretende que ese acto de fe tenga respuesta por parte de su plantilla en lo que resta de temporada. Con el PSG a la vuelta de la esquina, el técnico francés ve preparado a su equipo para salvar ese gran obstáculo y también lo que queda de una Liga que se resiste a entregar al Barcelona. “Tenemos que terminarla bien porque no creo que esté sentenciada”, afirma el entrenador del Madrid.

No tiene ningún apego al cargo y entiende que cuando las cosas van mal “es normal que se hable de posibles sustitutos”. Quizá por eso Zidane ha decidido no mover nada en una plantilla que se dirime entre una amenazante irregularidad y la necesidad de agarrarse a la Champions como tabla de salvación. Asegura el técnico francés que su decisión de no fichar ni abrir la puerta a nadie no ha sido una cuestión puramente diplomática. “Algunos pensarán que lo he hecho para no tener problemas. Confío mucho en mi plantilla y ellos me lo devuelven. Yo creo que están ahí”, apunta Zidane.

Aumentar el trabajo

Sabe que si las cosas salen bien, su crédito volverá a crecer y que si no es así, lo normal es que pase el siguiente. “Me da igual lo que pase el próximo año”, afirma el técnico francés, preocupado solo en aprovechar estas dos semanas con un solo partido cada una de ellas para aumentar la carga de trabajo. “Es un momento para echar gasolina y ganar en intensidad y resistencia”, dice Zidane después de que su equipo haya sumado dos victorias consecutivas en Liga.

En esos dos encuentros, el Madrid ha marcado 11 goles, siete al Deportivo y cuatro al Valencia, y ha encajado dos goles. La recuperación de la pegada coincide con la aparición de Cristiano Ronaldo, que ha enterrado su mala racha tras sumar dos dobletes en esos dos últimos choques. “Estoy contento con lo que hace y no miro el pasado”, afirma Zidane.

Cristiano, 14 goles al Levante

El jugador portugués, que este viernes se ha entrenado con el grupo después de haber estado dos días en el gimnasio, será una de las grandes bazas ante el Levante, equipo al que le ha marcado 14 goles en 13 enfrentamientos. A esa cifra hay que sumar los cinco tantos que le ha hecho Benzema al equipo levantino y los dos que marcó Bale, por lo que la BBC suma 21 ante el Levante. Todo indica que el trío ofensivo del Madrid volverá a estar mañana (20.45 h. beIN LaLiga) en el Ciutat de Valencia, donde el Zidane espera que sus jugadores le devuelvan con un triunfo la fe que ha puesto en ellos.