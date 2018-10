El adelanto del Tour 2019

Thomas Vergouwen nunca se equivoca. Su página web (velowire.com) registra tantas entradas en las semanas previas a la presentación del próximo Tour (la ronda francesa 2019 ve la luz el jueves en París de forma oficial) como el resto del año. Allí aparecen salidas y metas que, difícilmente, son diferentes a las que anuncia Christian Prudhomme, director de la prueba, en la capital francesa.

Las grandes cadenas francesas de hoteles (Accor y Louvre Hotels) sirven además para descubrir el lugar donde pernocta el Tour en una noche concreta de julio. Por ejemplo, si los hoteles Novotel, Mercure, Ibis, Kyriad o Campanile de la ciudad de Saint Etienne están completos la noche del 13 de julio del 2019 no es un indicativo de que haya una convención médica en esta villa y no quede una cama en internet, sino de que la agencia oficial del Tour ha reservado todas las habitaciones. Si, además, la prensa local rumorea este hecho, entonces ya no han dudas. Y cuando Vergouwen confirma el nombre en su web, entonces ya está todo claro.

Homenaje a Merckx

Del próximo Tour se sabe que comienza el 6 de julio en Bruselas y que como siempre acaba en París; en este caso, el domingo día 28. También que la primera etapa será en línea con llegada y salida a la capital belga y un paso por la ciudad de Waterloo, famosa estos últimos meses por otros acontecimientos al margen de la famosa batalla contra Napoleón. También se ha explicado que habrá una contrarreloj por equipos en Bélgica y que si se sale de allí es debido al homenaje que se le tributa a Eddy Merckx porque el año que viene se cumple medio siglo de su primera victoria en la carrera.

Lo demás ya es audacia. Pero con seguridad se puede avanzar que los Pirineos llegarán antes que los Alpes y después que los Vosgos (con algún Ballon en una etapa que acabará en Colmar), primera llegada en alto a La Planche des Belles Filles y rampa final por encima del 20%. También que en el Macizo Central se agajasará a Romain Bardet llegando a Brioude, su localidad natal. Albi, corazón occitano, acoge la primera jornada de descanso antes de que la cima del Tourmalet reciba a los ciclistas, en el primer gran punto caliente y antes de que se descubra, por encima de Foix, el puerto de Prat d'Albis.

Desde Nîmes a los Alpes

Los ciclistas descansarán la última semana en Nîmes antes de afrontar unos Alpes con tres llegadas en alto (Valloire, Tignes y Val Thorens). Está última subida, a un día de París, se hará desde Albertville y será la etapa reina de un Tour que esconde la sorpresa de saber en qué parte de los Pirineos, con o sin cuestas, se afrontará la gran contrarreloj de la prueba.