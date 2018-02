El Ademar choca contra un muro

Barcelona 28 Ademar 20 Los de Rafa Guijosa no pueden frenar a un líder intratable

ALBERTO ORTIZ | BARCELONA

El Abanca Ademar no pudo sorprender a un intratable Barcelona en su feudo (28-20), una tarea que se antojaba casi imposible desde el inicio, pero que los de Rafa Guijosa intentaron lograr por todos los medios. El equipo leonés incluso mandó en el luminoso durante los primeros minutos, pero cuando la maquinaria azulgrana empezó a funcionar, a partir del minuto 27, el partido se rompió.

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante y dos equipos lanzados en ataque que desde el primer minuto obligaron a los porteros a emplearse a fondo. Estuvo mas acertado Biosca en esos inicios, y con tres paradas consecutivas y la ayuda del poste en otros dos lanzamientos, evitaba que el Barcelona anotase. Mientras, Carou y Simonet marcaban ante el marco local y colocaban el 0-2 (minuto 3). Valero Rivera conseguía romper la inicial sequía de los culés casi cuando se llegaba al minuto 5, y Cedric establecía el empate a 2 en el marcador poco después. parecía que Abanca Ademar se había atascado tras su fulgurante inicio, pero el buen trabajo defensivo de los de Gujosa daba frutos y provocaba lanzamientos precipitados y perdidas de balón del todo poderoso líder, que volvía pronto a ir a remolque en el luminoso (2-4, minuto 8).

Los leoneses aguantaron por delante en el luminoso hasta el minuto 19, cuando tras un parcial de 3-0, los catalanes le daban la vuelta y se colocaban por delante por primera vez en todo el partido (9-8). No acusó el golpe el equipo de Guijosa, que continuaba manteniendo el pulso. La igualdad era absoluta en la cancha y los ataques se imponían con claridad a las defensasAl menos fue así hasta el minuto 27 (13-12). En la recta final de la primera mitad el equipo local metió la directa y barrió de la pisa a un Abanca Ademar que cada vez se precipitaba más y que no conseguía frenar a su rival. Así, el Barcelona conseguía un parcial 4-0 que elevaba su renta hasta los cinco goles para dejar el marcador al descanso en un preocupante 17-12. Las cosas se complicaron aún mas para los leoneses en el inicio de la segunda mitad: un lanzamiento que se iba fuera, otro que se estrellaba en el poste y una perdida de balón que originó un rápido contragolpe azulgrana aumentaban las diferencias hasta el 19-12 cuando aún no se había cumplido el minuto 4 de esta segunda parte. Rafa Guijosa pedía tiempo muert.

A la vuelta Mario López ponía fin a mas de 10 minutos de sequía anotadora, pero su gol era un espejismo en medio del desierto. Lo cierto es que el Ademar consiguió frenar el potente ataque local a partir del minuto 34, pero ellos también seguían sufriendo y no conseguían aprovechar las circunstancias para reducir diferencias (20-13).

No perdieron la paciencia los leoneses, que poco a poco conseguían que su cambio defensivo diese frutos. Su buena defensa y el acierto arriba de Mario López, que con otros dos tantos consecutivos devolvía la esperanza a Ademar (20-15, minuto 42). David Fernández se sumaba a la fiesta y colocaba le 20-16. Pero cuando mejor estaban los leoneses llegaban dos exclusiones consecutivas, primero la de Costoya, y un minuto mas tarde, la de Marqués. El FCB aprovechó la circunstancia y anotó dos goles que rompían su sequía anotadora de 7 minutos y volvía a abrir brecha. Abanca Ademar le devolvía la moneda poco después, cuando el colegiado excluía a Cedric y los leonses firmaba un parcial de 0-2 que le devolvía la esperanza (22-18). Pero volvió la igualdad de efectivos a la pista y un nuevo arreón del Barcelona dejaba el pulso visto para sentencia (28-20).