El Ademar cree en los milagros

Sergio C. Anuncibay | León

El peor rival posible. Y en un momento delicado. La visita al Palau para enfrentarse hoy al intratable Barcelona (20.30 horas, Gol) llega en la misma semana de un compromiso vital en la Liga de Campeones para el Abanca Ademar, que el sábado medirá en Polonia ante el Wisla Plock sus opciones reales de avanzar más allá de la fase de grupos. Sólo sirve la victoria.

Dos auténticos miuras que no asustan a un equipo ambicioso por naturaleza. Incluso osado. No van a reservar fuerzas porque quieren competir en la Ciudad Condal. Su espíritu irreductible no permite concesiones. Intentarán dar la campanada. Algo prácticamente imposible. Y no sólo en España. Los de Xavi Pascual son ahora más fuertes que en las campañas precedentes. Una auténtica apisonadora que desde 2013 únicamente ha perdido en España un compromiso. Fue en abril, cuando Granollers acabó con una racha de casi cuatro años y medio sin conocer la derrota.

Este curso, han ganado, como de costumbre, todos sus compromisos y lo han hecho por una media de quince goles. Números que se sitúan a años luz de un Abanca Ademar que a pesar de ese subcampeonato de las dos últimas campañas aún está a una distancia sideral de los blaugranas.

Aún así, los leoneses suelen crecerse ante la adversidad y ya hace dos temporadas estuvieron a punto de sorprender al Barcelona, tanto en la Ciudad Condal como en el Palacio. Para tener alguna posibilidad, tendrán que levantar un muro atrás de varios metros de altura. En la defensa estará la clave, aunque en esta ocasión de poco servirá imprimirle al encuentro un ritmo vertiginoso, espoleado por las rotaciones. Xavi Pascual puede poner sobre el parqué dos sietes completamente diferentes que ganarían el título sin ningún problema. Van sobrados en todas las líneas.

A los Gonzalo Pérez de Vargas, Entrerríos, Víctor Tomás o Sorhaindo se ha unido un elenco de jugadores que convierten al Barça en un contrincante temible. La llegada de Casper Mortensen confiere al equipo más mordiente en ataque. Los azulgrana han sabido conjugar a la perfección la experiencia de algunos de sus efectivos con la explosividad y juventud de jugadores como el francés Dika Men, todo un referente en defensa. El pivote galo Ludovic Fàbregas, el lateral izquierdo Thiagus Petrus o el portero Kevin Möller son tan solo la punta de un iceberg de dimensiones considerables. Andersson, Ariño, Syprzak, Duarte... Las diferencias son palmarias. Lo bueno es que Guijosa tan sólo acusará ya la baja de José Mario Carrillo, operado recientemente de la lesión en el tendón de aquiles. El resto estarán todos disponibles.