El Ademar encara una final...

Georgino fernández | león

El Abanca Ademar (quién lo diría hace cuatro años) mira a la Liga de Campeones sin complejos. El subcampeonato de liga que ya acaricia con las manos le colocaría en un posición privilegiada para recibir una invitación que le permita disputar la máxima competición continental. A falta de cuatro jornadas aventaja en cinco puntos a su perseguidor, el Naturhouse —43 puntos por 38— y una victoria hoy (18.00) ante el Benidorm supondrá dar un paso decisivo en esa dirección, tal y como reconocía ayer su técnico, Rafa Guijosa. «Estamos muy cerca de un hito histórico, de volver a lo grande a Europa», subrayó.

Por distancia en la tabla —les separan 25 puntos— el equipo alicantino podría parecer una presa fácil pero Guijosa insistió ayer hasta la saciedad en que esta lectura no sólo es completamente errónea sino que puede ser muy peligrosa para conquistar elgran reto europeo. «Tienen una plantilla muy potente y en esta segunda vuelta con la llegada de Corzo al lateral y sobre todo con Zupo Equisoain al banquillo este equipo tiene resultados para estar arriba». En los últimos cinco partidos el Benidorm ha ganado tres, empatado uno con el Naturhouse y perdido en casa del Valladolid por la mínima. Argumentos de peso para estar en alerta. «Cuando nos enfrentamos contra ellos no notamos esa diferencia en la clasificación. Es un rival durísimo y muy potente y no son casualidad sus últimos resultados», dijo el técnico marista.

A la hora de hablar de los aspectos más destacados del rival lo tiene claro. «La defensa muy potente, muy dura y muy intensa. Con mucha presión, mucha calidad individual y muy buena portería. Atrás es un equipo muy fuerte. Tienen transiciones rápidas por esa intensidad defensiva y luego en ataque tienen a jugadores de mucho calidad». Personalizó en este sentido el poder anotador del cubano Corzo con casi seis goles por encuentro. «Les está dando más frescura en ataque sin olvidar a otros como Simonet o Jiménez. Tienen mucha calidad individual y grupal y tres pivotes diferentes —no muy altos pero con mucha movilidad— con los que juegan mucho y bien», reseñó.

El Benidorm de Equisoain ya llegó ayer a León para entrenar en el Palacio y descansar de cara a una cita clave también para ellos para asegurar su permanencia en la máxima categoría.