El Ademar evita la trampa del Zamora

Abanca Ademar 30 Zamora 26

Un Biosca impenetrable ahorra males mayores a los de Guijosa

PABLO RIOJA | LEÓN

Un Abanca Ademar a medio gas evitó ayer en el Palacio caer en la trampa de un Zamora que aprovechó la relajación de los leoneses en la segunda parte para maquillar el marcador (30-26), pero que en ningún momento hizo peligrar los dos puntos «básicos» que mantienen a los de Rafa Guijosa en la lucha por el segundo puesto. Sin la mayor parte de los jugadores de peso en cancha, los menos habituales cuajaron una gran primera mitad lanzados en ataque por Jaime Fernández y Vejin —que se fueron al vestuario con cuatro goles cada uno— y sostenidos atrás por un Nacho Biosca impenetrable que con una veintena de paradas se convirtió en la estrella del encuentro.

No era día para florituras y sí para trabajar a conciencia después de los duros compromisos ante Barcelona y Montpellier que han terminado por pasar una cara factura al Ademar a nivel físico. Le costó a los leoneses marcharse en el marcador y sobre todo contener a los de Eduardo García, que encontraron en Ander Iriarte y Gastón Mouriño sus principales bazas para plantar batalla. Sólo en los últimos diez minutos de la primera parte pudo abrir brecha el equipo hasta lograr una ventaja de ocho goles (17-9) que auguraba un segundo acto casi intrascendente. Pero nada más lejos de la realidad.

Si en los primeros 30 minutos fueron Vejin y Jaime quienes se echaron el equipo a la espalda, ahora cogían el testigo Vieyra y un Gonzalo Pérez descarado cuya juventud sólo se nota en el DNI. Cuando aún restaba media segunda parte, el Abanca Ademar logró la máxima del partido (más 11) tras colocarse 23-12 en el marcador. Guijosa quiso dar descanso a los más habituales y premiar a jugadores como Acacio —que aunque lo intentó estuvo bastante desacertado en ataque—. Biosca seguía a lo suyo y los zamoranos, que supieron encontrar las grietas defensivas de los locales en todo momento, se topaban una y otra vez contra el guardameta catalán. Pero no fue el mejor día de los leoneses ni atrás ni en ataque, con numerosos fallos síntoma de la relajación que regalaba el marcador.

Fue entonces cuando el Zamora se quitó la presión e inició una especie de gesta que a falta de cinco minutos para el final del partido les colocaba a sólo cinco goles. Los tiempos muertos del técnico madrileño cortaron la sangría defensiva del Abanca Ademar, que aún así iba a ver cómo su rival hacía el 28-25 a falta de tres minutos. Cierto que nunca hubo sensación real de que los de Eduardo García pudieran sacar algo positivo del Palacio de Deportes, pero demostraron que si se les deja la más mínima oportunidad no se arrugan.

Con todo, el Ademar tiró de oficio para marcharse de nuevo en el marcador dejando las cosas en el 30-26. El objetivo estaba cumplido. No era fácil afrontar un encuentro así a mitad de semana y a las puertas de la vuelta de Champions ante el Montpellier, pero los jóvenes y algunos de los menos habituales demostraron por qué forman parte de esta plantilla. Quizá la peor noticia para los leoneses fue que Costoya, que comenzó el partido a un buen ritmo, tuvo que retirarse lesionado. No parece nada grave, pero todo apunta a que el de Avilés no será de la partida este fin de semana y se reservará para el trascendental choque en Guadalajara en la próxima jornada de Liga. Y es que, aunque los leoneses irán a Francia a dejarse el alma para tratar de colarse en los octavos de final de la Liga de Campeones, tienen claro que su ‘guerra’ está en la competición doméstica, donde el único objetivo que se han marcado en rojo es ser segundos.