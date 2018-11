El Ademar se juega seguir en Europa

pablo rioja | león

Está siendo una de las mejores actuaciones del Abanca Ademar en una fase de grupos de la Champions y sin embargo no tiene garantizado el pase a la siguiente ronda. Los de Rafa Guijosa se juegan hoy —a las 16.00 horas frente al Wisla Plock— el todo o nada en la máxima competición europea en el peor de los escenarios posible y ante el rival más fuerte del grupo. Gesta que sin embargo confían en sacar adelante imprimiendo un ritmo alto que les mantenga vivos los 60 minutos. Una victoria del conjunto marista supondría —casi con total seguridad— seguir vivos e incluso hacerse con el liderato del grupo D, pero de producirse la derrota lo tendrían muy complicado salvo que se den varias carambolas con los resultados en la última jornada.

Los leoneses ya se impusieron al todopoderoso equipo polaco en el partido de ida (27-24) mostrando una de sus mejores versiones de la temporada pese a las bajas sensibles con las que contó el técnico madrileño. Ahora la intención es repetir la misma puesta en escena pero en territorio enemigo. «Tenemos ilusión de meternos en la siguiente ronda» confiesa un Guijosa ambicioso pero con los pies en el suelo. «Sabemos que ellos son superiores pero nos hemos ganado el derecho a pelear de tú a tú», señaló antes de partir a Polonia. Otra de las bazas que tratará de aprovechar el Abanca Ademar es el irregular momento que atraviesa el Wisla, que viene de perder en su liga y cuenta con varios jugadores aún en periodo de adaptación. Eso sí, el conjunto que dirige Xavi Sabaté se transforma en la Liga de Campeones, donde ha encadenado tres triunfos consecutivos —Dinamo, Elverum y Thun— que le han catapultado a la primera posición.

Dos ‘fichajes’

El Abanca Ademar tan solo contará con la ausencia ya conocida del extremo José Mario Carrillo, cuya lesión de larga duración le impedirá volver al equipo hasta principios de 2019, mientras que el resto de integrantes de la plantilla estarán a disposición de Rafa Guijosa, algo que no sucedió en la ida, donde no dispuso ni de Juanjo Fernández ni del fichaje posterior, Patrik Ligetvári. Dos piezas, estas últimas, claves para dar ese salto de calidad que necesitan hoy los leoneses en su particular batalla por seguir con vida en Europa.

Guijosa confía en que la derrota del pasado martes frente al Barcelona no pase factura a los suyos a nivel físico. Salir rápidos al contragolpe y construir un muro atrás se antojan imprescindibles para dar un golpe encima de la mesa. Los colegiados eslovacos Boris Mandak y Mario Rudinsky serán los encargados de dirigir el choque, mientras que el delegado de la Federación Europea de Balonmano (EHF) será el danés Bjarne Munk Jensen.