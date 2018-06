El Ademar, lejos de los favoritos

p.r.b. | león

El Abanca Ademar ya sabe desde hace días de forma oficial que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones, pero como confirma la propia EHF no estará en la terna de equipos importantes, algo que ya le ocurriera la temporada pasada. Si no hay cambios de última hora, el conjunto leonés quedará encuadrado en los grupos C o D de la máxima competición europea, lo que le obligará a clasificarse entre los dos mejores para tener acceso a las eliminatorias.

Junto a los maristas, la EHF ha situado a clubes como el Sporting de Lisboa, el Besiktas, el Dinamo de Bucarest o al Elverun, entre otros. El sorteo en el que los leoneses conocerán a sus próximos rivales europeos se celebrará el próximo 29 de junio. Pese a no partir entre los favoritos, los de Rafa Guijosa volverán a tomarse muy en serio su paso por la Liga de Campeones, como ya ocurriera la pasada temporada, donde se quedaron fuera ante el Montpellier —vigente campeón— tras disputarles tanto el partido de ida como el de vuelta. Una muy buena imagen del Ademar que los propios franceses reconocieron tras la eliminatoria, dando mérito al esfuerzo de los de Guijosa. El técnico madrileño reconoció que la pasada campaña les pasó factura su regreso a Europa, en la que pagaron la inexperiencia. El desgaste físico hizo que los ademaristas bajaran notablemente su rendimiento en la Liga durante la primera vuelta de la competición casera.

León, sede del europeo

Por otra parte, este miércoles se conocerá si León es sede del europeo masculino de 2022 junto a otras ciudades del país. Y es que España, Bélgica y Francia forman una candidatura conjunta para organizar la competición. Según indican, lo más probable es que la capital leonesa acoja al grupo A, mientras que Santander haría lo propio con el B. La candidatura compite contra la de Suiza y Dinamarca y la de Hungría y Eslovaquia. La decisión final se sabrá, previsiblemente, mañana por la tarde.

Si España resulta elegida como organizadora junto a franceses y belgas los Hispanos disputarían sus partidos bien en Santander, Madrid o Bilbao.