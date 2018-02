El Ademar no ejecuta la cláusula de renovación de su capitán Diego Piñeiro

La continuidad de Diego Piñeiro en el Ademar, que se daba por hecha, no está en estos momentos garantizada después de que la directiva comunicara al pivote que no ejecutaba la cláusula de renovación automática, que en su caso venció el pasado 31 de enero. Lo confirmaba hoy el jugador gallego, que llegó a León en edad cadete, y que podría empezar ya a negociar con otro equipo si los rectores del Ademar no mueven ficha.

De todas formas, Piñeiro tiene la confianza del entrenador Rafa Guijosa, que quiere tenerlo en la plantilla, y desde la propia directiva le han dejado ver que van a proponerle un nuevo contrato, en condiciones diferentes a las que había pactado. «Ahora mismo estoy libre, pero he hablado con Cabero y pienso que negociarán conmigo. Estoy a la espera de que me hagan una oferta», reveló el pivote, quien desmintió que le hayan dicho que busque destino. «Simplemente no han ejecutado el más uno por razones diversas, pero es falso que me den puerta», señaló Piñeiro, pendiente de conocer las intenciones del Ademar, donde él quiere seguir.