El Ademar no quiere caso Vejin

PABLO RIOJA | LEÓN

Si hay una situación que ahora mismo preocupa especialmente en el seno del Abanca Ademar esa es la de Predrag Vejin. El lateral derecho tiene un año más de contrato con el club leonés pero Rafa Guijosa ya le ha dejado claro en varias ocasiones que no cuenta con él. «Lo mejor para ambas partes es que busque un cambio de aires», decía el entrenador madrileño el pasado lunes advirtiéndole que de que si no cede se expone a pasarse un año entero en la grada. «Más claro no lo puedo decir ya». El máximo responsable del vestuario considera que el serbio no ha dado el nivel esperado esta temporada pese a las oportunidades y no cree que vaya a cambiar. «Al final es una cuestión de falta de confianza por ambas partes».

La directa trabaja para buscarle una salida cuanto antes aunque hasta la fecha el de Apatín ha rechazado todas las ofertas que le llegaron de clubes españoles. La cúpula marista quiere evitar a toda costa que el caso Vejin se convierta en un problema para el Abanca Ademar, que no avanzará en las nuevas incorporaciones hasta que el lateral fiche por otro equipo. «El presupuesto es el que es», insisten y por ahora las cuentas no cuadran.

El jugador, por su parte, aún no ha movido ficha. Sabe que Guijosa no le quiere, pero no tiene intención de fichar por el primer equipo que venga a por él. Su salida se antoja «básica» para que puedan llegar los refuerzos, subrayan fuentes del club. Las dos partes quieren buscar la mejor solución, pero en último caso, si Vejin no accede a negociar con ningún equipo continuará siendo jugador del Abanca Ademar el próximo mes de agosto, fecha en la que la plantilla marista volverá a los entrenamientos para iniciar la pretemporada. El tiempo corre en contra del club.