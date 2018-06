El Ademar, pendiente de Vejin

sergio c. anuncibay | león

El Abanca Ademar sigue a la espera de la decisión que debe tomar Pedrag Vejin en los próximos días para resolver el contrato que aún le une al Abanca Ademar. De momento, el lateral serbio pertenece al club leonés y todavía no ha aclarado su futuro, a pesar de que el propio Rafa Guijosa le abrió hace semanas la puerta de salida.

En principio, no debería haber ningún problema para que el jugador zurdo liquide el año de contrato que tiene pendiente, aunque habría declinado ya alguna oferta, a la espera de que le llegue una propuesta más atractiva, preferiblemente de un equipo que dispute competición europea. El presidente Cayetano Franco ha hablado con su representante para abordar un asunto que bloquea la llegada de un pivote con el que darían por cerrada la plantilla. Hay buena predisposición y «el jugador sabe que debe salir para no perder un año», aclaró el dirigente, que quiere zanjar este tema de la mejor forma posible para ambas partes.

Si bien, hasta que no cierren el capítulo Vejin no podrán encarar la contratación de un pivote que amortigüe la ausencia de Diego Piñeiro, que militará el siguiente curso en el Dunkerque francés. La salida del gallego es la única que aún no ha sido cubierta.

Algo que sí han hecho con Álex Costoya y Vladimir Cupara, los otros dos efectivos del Ademar que cambiarán de aires la próxima temporada. En ese sentido, llegaron a un acuerdo con Ivan Mosic, lateral de 24 años que puede actuar tanto en ataque como en defensa. Aterriza en la Asobal desde Dubai tras pasar por el Estrella Roja. Es el sustituto natural del asturiano.

En cuanto a la portería, el club apuesta por el croata Dino Slavic, que compartirá posición con Nacho Biosca, quien ha firmado un gran año. De hecho, el catalán ha sido convocado por Jordi Ribera para disputar los Juegos del Mediterráneo con la selección absoluta.

Además, ficharon a José Mario Carrillo, que regresa a León tras militar en el Oporto durante las dos últimas temporadas. Formará un extremo izquierdo de garantías junto a Jaime Fernández y quizá también al lado de Juanín García, que todavía no ha tomado una decisión sobre si continúa en activo.

A falta de la respuesta que dé el jugador leonés, sólo quedaría ya una última operación para completar el proyecto deportivo que arrancará a mediados de agosto. Quieren contratar a un especialista en los seis metros y desde la directiva prácticamente descartan que pueda llegar también otro jugador para la primera línea, como reclamó el técnico Rafa Guijosa.

El presupuesto del próximo ejercicio será prácticamente calcado al de esta temporada y los ingresos no dan para tanto, a pesar de que este año liquidarán la deuda más importante del convenio de acreedores. No obstante, la renovación del grueso de la plantilla supone —así lo recogen los contratos— una subida sensible en cada una de las nóminas. También habrá que adherir a las cuentas el coste de la Liga de Campeones, que, en ningún caso, es baladí. Mientras las plataformas televisivas no apuesten por la retransmisión de los encuentros del Ademar en la Champions, el club lo tiene muy difícil para rentabilizar la inversión que supone estar entre los mejores de Europa.