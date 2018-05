El Ademar se queda sin sueño

El Abanca Ademar cayó eliminado en las semifinales de Copa frente al BM Logroño La Rioja tras el 21-20 final. Los leoneses nunca estuvieron cómodos en pista y fueron a remolque durante gran parte del encuentro. Tras una primera parte igualada, donde se llegó al descanso con el empate a 10 en el electrónico, la segunda parte fue de dominio riojano que sólo vio peligrar el encuentro con el 17-19 a seis minutos del final. Reaccionaron los de Jota González y Juanín pudo forzar la prórroga en el último suspiro pero falló su lanzamiento desde los 7 metros. Ahora a verse las caras otra vez en Liga pero esta vez en Asobal y en León.

Con la semifinal ya en la mano, el Ademar se enfrentaba al BM Logroño La Rioja en busca de una plaza en la final. Los de Rafa Guijosa se habían deshecho en cuartos de final del Quabit Guadalajara por un 25-21 mientras que los riojanos habían hecho lo mismo con el Helvetia Anaitasuna navarro por 32-30.

Sería el Ademar el primero en adelantarse en el marcador por mediación de Costoya. Los leoneses saltaron a la pista férreos en defensa intentando sorprender a la contra al conjunto riojano. El italoargentino Vieyra se mostraba muy activo entre los pivotes contrarios y una buena acción suya terminó en gol situando el 1-2 minuto 3. Guijosa se lamentaba de las buenas actuaciones del meta checo Krupa que impedían al Ademar anotar.

El intercambio de goles propiciaba que el marcador siempre fuese parejo (4-4, minuto 9) y que ninguno de los dos conjuntos lograse una renta reseñable. Juan Castro anotaba su tercer gol y Guijosa pedía una especial atención sobre el central del Logroño. Sólo rotando a Simonet por Carou por parte leonesa, el Ademar intentaba imprimir una velocidad más al encuentro, sobre todo cuando Montoro era excluido. Biosca estuvo muy atento para anotar desde su portería cuando Krupa cedió su puesto a Garciandía.

Un parcial de 2-0 situaba un peligroso 7-5 a favor de los de negro y que hizo que Guijosa comenzase a mover el banquillo dando entrada a gente nueva. Surtió efecto el gesto del entrenador madrileño ya que el Ademar logró conseguir un 0-2 favorable que empataba a 7 el encuentro en el minuto 20. Además, el portero serbio Cupara saltó para detener un lanzamiento de 7 metros a Javi Muñoz e impidió que La Rioja se pusiese otra vez por delante en el marcador.

Los leoneses no se encontraban cómodos en pista y en el 22, Guijosa optó por pedir un minuto de oxígeno para aclarar ideas de cara a la recta final de la primera parte. Con un lanzamiento a la madera de Acacio arrancó la segunda parte. El Ademar no lograba ponerse por delante en el marcador mientras que sí lo hacía el Logroño gracias a un gol de Garciandía y otro posterior desde los 7 metros de Fabio que situaba el preocupante 12-10 (min. 33). Costoya volvía a ver puerta pero Fabio anotaba ante Biosca con un brutal lanzamiento de muñeca y mantenía a La Rioja dos tantos arriba con el 13-11 en el 36.

Las cosas no pintaban nada bien para el cuadro leonés que no lograba volver a igualar en el electrónico. Casi en el minuto 41, un gol del pivote croata Kusan situaba al Logroño 15-12 y forzaba a un desesperado y enfadado Rafa Guijosa a pedir tiempo muerto. Dio entrada al inédito lateral derecho serbio Vejin mientras que dio libertad de movimiento a Costoya que se lo correspondió con un gran gol y el sexto en su cuenta. Llegó la reacción del Ademar, que se puso 19-17, pero no supo cerrar el partido y de nuevo el BM Logroño empató el partido. El meta serbio Cupara volvía a detener otra pena máxima pero no pudo hacer lo mismo con el posterior rechace de Sanchez-Migallón. Del Arco anotaba a un minuto del final y situaba un vibrante 21-20. Juanín García fallaba un siete metros a 23 segundos del final.