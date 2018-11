Al Ademar sólo le vale ganar al Cocks

Sergio C. Anuncibay | León

El Abanca Ademar aborda hoy la primera de sus tres finales para avanzar más allá de la fase de grupos en la Liga de Campeones. Únicamente el pleno de triunfos garantizaría a los de Rafa Guijosa una plaza en la siguiente ronda del torneo y, aunque puede valer con menos, los leoneses no hacen cábalas y sólo piensan en ganar todos los partidos.

A priori, el Cocks que aterriza hoy en el Palacio (19.30 horas, TDP) es el rival más asequible de la terna. Después habrá que viajar a la pista del Wisla Plock, líder, y recibir en casa al Elverum, metido de lleno en la misma pelea. Los finlandeses, en cambio, ya no tienen opciones reales de alcanzar las dos primeras posiciones, pero eso no los convierte en un contrincante asequible. De hecho se impusieron en la última jornada al Wacker Thun y en territorio nórdico lograron un empate contra el equipo leonés (19-19).

«Tienen el orgullo de ser los campeones de su país y es su primera vez en la Champions. No van a salir a entregar nada», avisó Guijosa, quien cree que los fineses esgrimen potencial de sobra como para «ganar a cualquiera». De todas formas, ve a su plantilla mentalizada y da mucho valor a la condición de local del Abanca Ademar, que estará arropado, como siempre, por sus aficionados. Eso sí, los socios tendrán que pasar por las taquillas (cinco o diez euros) al ser día de ayuda al club.

Recordó, al respecto, que únicamente Logroño en el primer encuentro del curso fue capaz de sacar un punto del Palacio. Lo demás han sido todo victorias. «En el resto, contra rivales como el Plock, Bucarest, Granollers o Valladolid no sólo ganamos, sino que jugamos seguros y tranquilos ante nuestro público, que ha respondido fenomenal», agradeció el técnico.

Espera, por tanto, el mismo apoyo para deshacerse de un Cocks al que considera con «mucho más potencial» de lo que se pensaba en un principio. Además, «recuperan a Kyrylenko, un central versátil», aclaró. Aludió igualmente al enfrentamiento de la primera vuelta. «Su defensa nos hizo mucho daño porque nosotros no estuvimos bien pero también porque tácticamente nos estaban esperando», señaló Guijosa, quien mandó varias veces un mensaje elocuente: «Si queremos estar en la siguiente fase sólo cabe ganar, no hay más. No vale si tenemos más presión, si somos mejores o peores, sólo vale ganar. Punto», insistió.

Enfrente tendrán a un equipo que amenaza con los lanzamientos de Nenita y Roonberg. También habrá que estar muy atento a la conexión con el pivote. Y minimizar las pérdidas de balón. Tienen un buen contragolpe. En principio Guijosa tan sólo acusará la baja de José Mario Carrillo, aunque Gonzalo Carou ha estado los dos últimos días entre algodones por culpa de unas molestias y hasta que no se pruebe hoy no se tomará una decisión sobre su concurso.