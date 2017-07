El Ademar se viste con la ‘piel’ del león

georgino fernández | león

Son impactantes. Y en eso hay una unanimidad absoluta. Las nuevas equipaciones del Abanca Ademar para la próxima temporada han generado el consenso y la admiración de todo el planeta balonmano. Hasta la Federación Europea de Balonmano (EHF) publicó ayer un twitter haciéndose eco del atractivo diseño de las tres nuevas equipaciones del equipo marista en blanco, azul y negro.

«Spanish side @Ademarleon mark their return to the #veluxehfcl with some gorgeous jerseys for the new season!» (El Ademar regresa a la Champions con unas camisetas maravillosas para la nueva temporada).

No es para menos. Sin temor a exagerar puede afirmarse que la colaboración entre Kappa —la nueva marca del equipo leonés que deja Hummel— y el diseño de Estudio da Vinci ha cuajado en un ejercicio de diseño realmente llamativo para las tres equipaciones: la tradicional blanca; la azul que será la segunda y la negra —la más bonita para la mayoría— que será este año la tercera.

«Son camisetas que rompen con el estilo anterior, con un diseño atrevido e innovador, siendo la figura central un León, que representa nuestra ciudad y nuestro nombre» recalcó ayer el presidente Tano Franco, muy satisfecho del impacto y la aceptación. La imagen de un león rugiente en la zona frontal es el elemento que confiere una identidad especial a las nuevas equipaciones.

Tiene bastantes pequeños detalles curiosos como la famosa frase ‘Esto es León’ que popularizó Manolo Cadenas para arengar a sus jugadores en un partido europeo; las seis estrellas en la otra manga como símbolo de sus grandes títulos «la liga de 2001, una Copa del Rey, dos Recopas de Europa y dos Copas Asobal). En la zona de la espalda llevan además las banderas de León y de España.