Adiós a la racha de Agustinos

A. DE CASTRO | GRANADA

Agustinos E. Leclerc no pudo ampliar a cuatro su racha de triunfos seguidos en la Liga. El líder Covirán Granada (95-82) se lo impidió en un partido en el que el tercer cuarto pesó como una losa a los de Jorge Álvarez.

En los primeros tres cuartos el conjunto andaluz se mostró superior a los leoneses dominando el partido y el marcador de principio a final. Los visitantes no estuvieron nunca nada bien en defensa recibiendo siempre elevados parciales y además no mostraron en esta ocasión la soltura ofensiva que les caracteriza, pues aunque al final volvieron a anotar muchos puntos la solvencia sólo llegó cuando la derrota era segura y el Covirán se relajó, incluso más de lo aconsejable. Dos triples consecutivos locales en sus dos ataques iniciales, el primero centrado de Almazán y el segundo de Bortolussi, supusieron un serio aviso para los leoneses, que contrarrestaron el acierto granadino de los primeros compases con el buen hacer de un Bouzán. A pesar de que el Agustinos E. Leclerc nunca se dio por vencido el paso por vestuarios no le sentó bien y ahí empezó a ceder sus opciones.