Adiós al sueño del ascenso

Un pésimo primer cuarto condenó a Aros Patatas Hijolusa a irse de Valencia sin haber sumado un solo triunfo en esta fase final a la que dijo adiós por la puerta de atrás, en un encuentro en el que nunca tuvo ninguna opción y en el que solo hubo un equipo sobre la cancha (44-76). Y es que, tras el 7-27 de los primeros 10 minutos, las de León intentaron dar el tipo y luchar hasta el final, pero ya nunca tuvieron opciones.

Tras el triunfo de Durán Maquinaria Ensino ante Picken, Patatas Hijolusa saltaba a la pista del Fuente San Luis en busca de un triunfo que le permitiese forzar el triple empate a un triunfo con los dos equipos valencianos. Pero las cosas se torcían pronto para las leonesas, que tras un 3-2 inicial, veían como su rival, con dos triples casi consecutivos de Aleksic abrían brecha en el luminoso (3-10, minuto 3). Esas dos canastas dieron alas a las valencianas, mientras que sembraban todas las dudas y nervios posibles en un Aros que no tenía margen de error. Se hundieron las leonesas ante la solidez defensiva de un Valencia BC efectivo que alargó su parcial hasta el 0-19, colocando un apabullante 3-21 a falta de 4 minutos para el final del cuarto. López rompía la sequía leonesa y Viñe, en las postrimerías del cuarto, anotaba la que era la cuarta y última canasta de Aros en este cuarto, que finalizaba con 7-27 en el luminoso. Iba a ser difícil remontar ese marcador adverso, sobre todo después de lo visto en el primer cuarto, pero Aros Patatas Hijolusa no estaba dispuesto a bajar los brazos y peleó cada balón, aunque al final no pudieron evitar una nueva y clara derrota.