Adiós al sueño de las medallas

España 29 Croacia 30 Croacia puede con los Hispanos y los apea del Mundial a un paso de semifinales. España quiso correr para superar la rocosa defensa croata pero no pudo

j. villanueva | montpellier

La selección no podrá, a diferencia de los tres últimos mundiales, pelear por las medallas en el Mundial de Francia, tras caer ayer eliminada en los cuartos de final al perder por 29-30 ante Croacia, en un duelo en el que España no pudo aprovechar un último balón para forzar la prórroga. El conjunto español, que se había ganada una «última bala», gracias a una excepcional parada de Rodrigo Corrales a lanzamiento de Luka Cindric, no supo aprovechar los poco más de quince segundos que quedaban en el reloj y acabó por malgastar su última ocasión con un forzado lanzamiento de Julen Aginagalade que se estrelló contra los brazos de los jugadores croatas.

Un ejemplo de los numerosos problemas que evidenció durante todo el encuentro el equipo español cuando tuvo que atacar en estático la fornida defensa balcánica, que se convirtió en todo momento en un problema irresoluble para los de Jordi Ribera.

Ni los goles de Alex Dujshebaev, el único que pareció capaz de romper con sus sorpresivos lanzamientos la muralla balcánica, sirvieron para evitar la derrota del conjunto español, que en el momento que no pudo correr quedó a expensas del rival.

Un problema que ya pareció intuir el seleccionador español, Jordi Ribera, que, consciente de la imposibilidad, en ausencia de un lanzador, de superar la altísima defensa que lideran los gigantescos Jakov Gojun y Zeljko Musa, apostó desde el inicio por imponer un endiablado ritmo que le permitiera sorprender sin formar a la zaga croata.

Pero los balcánicos reaccionaron y se fueron al descanso dos arriba: 15-17. En la segunda parte un parcial de 1-4 permitió a los croatas abrir becha en el marcador y aunque España lo intentó lo máximo que pudo conseguir fue empatar el choque a seis minutos del final.

Los balcánicos no se descompsueron y supieron manejar mejor los minutos finales y aunque España tuvo bola para el empate se estrelló en la defensa rival.