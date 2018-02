Adrián Chico, un cazador de éxito

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Un título de campeón de Castilla y León y dos del Provincial adornan sus vitrinas. Trofeos que no son los únicos que atesora Adrián Chico, un leonés de 33 años que con 15 en el mundo de la competición se ha convertido en uno de los referentes nacionales en la caza de becada.

Presente en dos fases finales de un Campeonato de España este guardia civil de profesión buscará en 2018 convertirse en el primer leonés en subir a lo más alto del podio en el Nacional de becada. Sabe que será difícil pero tras no poder acudir en la pasada edición, se ha fijado como reto primordial hacer pleno en cuanto a triunfos con el Provincial, Autonómico y posteriormente Campeonato de España (al que acudirá si logra acabar entre los mejores de Castilla y León y que siempre se disputa entre las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero) como los tres capítulos de su éxito.

Adrián, que se ha convertido junto a Fernando González en dos de los grandes exponentes de esta modalidad de caza de la provincia, ya se ha fijado como fechas relevantes los últimos meses de 2018 en los que la temporada de becada se desarrollará tanto en la Comunidad como en otras regiones (en algunos casos con mayor número de días). «Para mí la caza es algo que llevo en las venas, y en especial la becada que se ha convertido desde hace años en una pasión», apunta Adrián que también se refiere a la necesidad de acometer una legislación unificada a nivel nacional. «Sería buenos que en materia de fechas y de cupos todas las zonas de España estuvieran parejas. En gran medida para posibilitar que en algunos escenarios donde no existen cupos la caza se haya convertido para algunos en negocio y también en una amenaza para la subsistencia de un número óptimo de ejemplares».

Este leonés que desarrolla su trabajo en Burgos como guardia civil también lucha porque en un futuro no muy lejano las principales potencias en lo referido a la becada puedan aglutinar esfuerzos en busca la puesta en escena de un Campeonato del Mundo. «Algo que no existe hasta ahora a pesar de la importante tradición en muchos países, entre ellos España». «Llevo 18 años compitiendo y desde los 16 que cacé mi primera becaba esta disciplina se ha convertido en una pasión y también en una forma creo que correcta de conocer y comprender la naturaleza, de interactuar con ella. Porque para mí el cazar no es sólo cobrarse una pieza, también conocer todo lo que conlleva e interactuar con el perro, otro de los pilares que los que nos dedicamos a ello tenemos que valorar como se merece».

Para Adrián Chico Fernández el objetivo es seguir creciendo en esta disciplina que ama y valora como algo que ha llenado grandes momentos de su vida. «Para mí sería algo maravilloso lograr un éxito como el Nacional. Sé que va a resultar complicado pero que también es factible», remarca entre elogios a otro cazador leonés también referente nacional, Fernando González.