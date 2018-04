Adrián Rodríguez vence en Gouren y es bronce en Back-Hold

DL | LEÓN

El europeo de luchas celtas de Cumbria finalizó con un discreto papel de la escuadra leonesa. Cuarto puesto final en ambas modalidades para los chicos y los terceros puestos en femenina de María González y Luzma Cancedo.

Este resultado —el más flojo de los alcanzados por un equipo leonés en veinte años de participaciones internacionales— ha de conducir a todos a una reflexión de cara al futuro. Bien es cierto que la confección del equipo ha venido rodeada de cuestiones extradeportivas, pero de siempre el combinado leonés ocupó puestos de honor y acumula varios entorchados internacionales; siendo en todas las citas una de las escuadras favoritas, condición que ahora parece haberse perdido.

El campeonato tiene no obstante un nombre propio: Adrián Rodríguez, de Villavente de la Sobarriba. El luchador leonés dio un alto nivel en ambas modalidades, siendo campeón en Gouren (lucha bretona) y tercero en Back Hold (lucha escocesa). Buen papel también de Luz María Cancedo, a la que sólo un arbitraje dudoso apartó de la final en Gouren. Ambos casos demuestran que en ?el deporte no existen atajos. Los dos luchadores leoneses prepararon a conciencia esta cita, en especial Adrián, quien desde enero no faltó a un solo entrenamiento.

Del resto de integrantes del equipo leonés tan sólo reseñar la plata alcanzada por Junior López en Back- Hold.

El equipo leonés viajó finalmente acompañado por el candidato Vicente Martín y por Avelino García. El vicepresidente en funciones, Lupicinio Prieto, abandonó la expedición minutos antes de coger el avión con destino a Inglaterra al conocer el fallecimiento de su padre.