Aferrados a las matemáticas

g. fernández | león

Después de la última derrota el horizonte de la Liga de Campeones se ha oscurecido para el Abanca Ademar. Es quinto clasificado de su grupo y la posibilidad de ser uno de los dos equipos que pasen a la siguiente fase se antoja complicada. Pero bajar los brazos es algo que no casa de ninguna manera con el espíritu de este equipo y a ese ánimo inquebrantable y también a las matemáticas se aferran ahora en el seno del equipo leonés.

Uno de los primeros en reaccionar con orgullo tras el severo varapalo ante el Skjern danés fue el lateral Juanjo Fernández que en su cuenta de twitter colgó un mensaje inequívoco de ese espíritu de lucha: «Dura derrota ante un grandísimo equipo.. toca seguir currando porque esto no está perdido para nada y seguimos con opciones. ¡Fuerza y honor!».

«Fuera hay que sumar y en casa no pinchar más» advierte el técnico ademarista sobre lo que debe marcar el camino de su plantel en la Liga de Campeones. Quedan doce puntos por jugar y el grupo está muy apretado. A juicio del técnico marista el que sea capaz de ganar fuera y hacerse fuerte en casa tiene todavía las opciones abiertas para seguir vivo en la máxima competición continental. «No tenemos complejos ante ningún equipo. Tenemos carácter y ambición para salir a ganar donde sea», subraya convencido de que el Grupo C donde estça el Ademar puede dar todavía muchas vueltas.

En todo caso, lo que más desea el técnico del Abanca Ademar es que su equipo adquiera el gen específico de los equipos más competitivos de la Champions. «Sinceramente no me vuelvo loco por la clasificación. Lo que más deseo es que no se nos vaya la Champions sin ser lo competitivos que tenemos que ser. Es lo que tenemos que hacer, mejorar nuestros registros y ser mucho más competitivos y reaccionar rápido sin catastrofismos».