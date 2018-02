La afición de la Cultural va en contra del día de ayuda al club

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El consejo de administración de la Cultural y Deportiva Leonesa decidió que el encuentro ante el Rayo Vallecano del domingo a partir de las 18.00 horas en el Reino de León fuese declarada como media jornada de ayuda al club, por lo que los socios adultos deberán pagar 15 y 10 euros, mientras que los nos socios-abonados deberán pagar una cantidad de 50 euros (zona vip), 30 euros (tribuna y preferencia oeste), 25 euros (tribuna y preferencia este) y 20 euros (fondos). La mayoría de la afición culturalista no comparte esta medida y ya ha mostrado su malestar por declarar este partido frente al Rayo Vallecano como medio día de ayuda al club, en un partido en el que se ha pedido por parte del equipo leonés máximo apoyo a la hinchada ante un encuentro importante para el devenir del bloque que dirige en la parte técnica Rubén de la Barrera.

Algunos de los seguidores culturalista, abonados y no abonados, argumentan su contrariedad ante esta decisión de la entidad de declarar el encuentro como de ayuda al club. «Debe primar el interés deportivo sobre cualquier otro, a fin de conseguir el objetivo marcado al inicio de la temporada que no es otro más que lograr la permanencia en Segunda División», argumenta uno de los socios del equipo blanco.

Además, los aficionados del equipo culturalista creen que los ingresos a mayores no van a ser elevados: «Entendemos que va a ser un fracaso y posiblemente lleve aparejado una entrada que no llegue al lleno de las gradas del estadio Reino de León, lo que sería del todo perjudicial para el interés deportivo». El grupo de socios puesto en contacto con este periódico pide «medidas que ayuden a llevar más aficionados al campo, como entregar entradas a los socios, con la finalidad de arrastrar a un número mayor de aficionados para que el equipo se sienta arropado, porque el gran objetivo debe ser el de mantener la categoría de la Segunda División. No debe primer en estos momentos lo económico».