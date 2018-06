Una afición de Primera que está muy por encima de la Cultural

R. BARROCAL | SORIA

Lo único que se salva de esta temporada es la afición de la Cultural, que una vez recibidas las notas finales del curso se lleva matrícula de honor. Y no sólo por lo demostrado ayer en Soria, donde se desplazó en masa para insuflar el último aliento a los suyos, sino por toda una temporada ejemplar en la que no dudó un segundo de los de Rubén de la Barrera, aguantando estoicamente cuando las cosas se ponían feas e incluso mirando para otro lado en momentos en los que quizá los jugadores no se merecieron tanto cariño.

Con el ánimo encogido, los seguidores leoneses vieron cómo el sueño se convertía en pesadilla de esas de las que no logras despertarte nunca y cuando por fin lo haces suena tan real que desearías no haberte acostado jamás. «Se veía venir» decían algunos tras abandonar Los Pajaritos. Y no les falta razón. Lo vieron el día del Lugo, donde a falta de diez minutos se escapó la primera gran oportunidad. Y de nuevo, siguieron al pie del cañón con balas suficientes para mantener la categoría de plata. Volvieron a olérselo en Tarragona, cuando incomprensiblemente su Cultural dilapidó un 0-2 a favor para acabar perdiendo 5-3.

Y en realidad, aunque pocos quisieran admitirlo, lo sabían cada vez que los suyos tenían que afrontar una batalla lejos del Reino de León. La de ayer sólo se ganó en las gradas, como toda la temporada. La directiva y sobre todo el vestuario deberían tomar nota, pero aún así ya es demasiado tarde. Han vendido una burra difícil de digerir. No vale con pedir perdón y ni mucho menos con insistir en que en este proyecto lo de menos son los resultados. La gente ha tolerado casi todo este año, pero que la tomen por tonta no.

La Cultural vuelve a Segunda B un año después. Su afición, sin embargo, es de Primera. Como diría el maestro Sabina: «Qué poco dura la vida eterna».