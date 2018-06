Los aficionados de Senegal y Japón limpian las gradas tras sus partidos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La pena es que veamos como maravilloso algo que tenía que ser lo normal, pero el egoísmo imperante en esta sociedad del yo, yo y luego yo, y la falta de una buena educación social nos lleva a que la actuación general sea la contraria. Estos aficionados piensan que el estadio, lo social, es de todos y hay que ayudar a mantenerlo, mientras que el sentir general de la sociedad es que el estadio, lo social, no es de nadie y por eso no solo no lo cuidan, sino que llegan a destruirlo. Ojalá nos haga reflexionar y cambiar nuestra actitud ante las propiedades comunes.