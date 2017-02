Las agresiones, la lacra del fútbol base leonés

Las agresiones y malos modos cometidas sobre los colegiados leoneses se están convirtiendo en todo un problema y en el gran lastre del fútbol base provincial.

El pasado domingo un árbitro fue agredido en el partido Garaballes-Villabalter por un jugador del equipo local, suspendiendo el colegiado el partido en el minuto 37 con el marcador de 0-5. El Juez ünico de Competición decidió ayer sancionar al agresor con 18 semanas de suspensión.

Sin embargo, el encuentro de 3.ª División Provincial Alevín entre el Astorga y La Robla también fue suspendido por el colegiado de turno ante la actitud del delegado del equipo roblano.

El árbitro recoje en su acta: «En el minuto 50 del partido el delegado del CD La Robla entró a evaluar a uno de sus jugadores. Tras indicarle que debía atenderlo fuera del terreno de juego se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Le atiendo dentro del campo porque me sale de los cojones, llamándome subnormal en repetidas veces y encarándose a mí a escasos centímetros de mi cara a voz en grito y con los brazos en alto, viendo en peligro mi integridad física por lo que le expulsé como queda reflejado en el apartado de expulsiones’. El delegado local acudió en mí ayuda y el delegado visitante se le encaró al local en los siguientes términos: ‘Tu a mí no me tienes que decir donde atender al niño’. al ver que no abandonaba el terreno de juego y temiendo por mi integridad física debido a la actitud de este delegado decidí suspender el encuentro con el resultado de 1-1». El delegado ha sido sancionado con 3 partidos.