Agrio cumpleaños de Cristiano

Su última imagen es la de un jugador muy enfadado en el banquillo del Ciutat de Valencia. Allí terminó Cristiano Ronaldo cuando Zidane decidió sustituirle en el minuto 81 por Asensio. El astro portugués se marchó muy enfadado, lo que ha provocado el enfado de sus compañeros, y se las tuvo con un cámara que le grababa y al que el delantero exigió que grabase el partido y no a él. “Enfoca al partido”, le gritó el jugador del Madrid con gesto desencajado. Este lunes, Cristiano ha cumplido 33 años no muy alejado de ese talante serio.

No dudó en celebrar sus 30 años en el 2015 después de encajar una durísima goleada en el Calderón ante el Atlético (4-0). Ya tenía contratado a Ronny Kevin Roldán, el cantante colombiano de reggaetón que amenizó su fiesta. A esa altura de la temporada, Cristiano había firmado 28 goles en 18 partidos, unas cifras muy alejadas de la actual, donde no alcanza el gol por partido (20 tantos en 27 encuentros) en el que es su peor racha desde que llegó al club blanco.

Desesperado en el Ciutat

Demasiados problemas para soplar las velas de la tarta con demasiada alegría. Cristiano volvió a desesperarse ante el Levante ante un equipo al que le había marcado 14 tantos en 13 enfrentamientos, se fue de vacío con un empate que sabe, más que nunca, a derrota. El portugués llegaba al Ciutat de Valencia con sendos dobletes ante Deportivo y Valencia, pero se volvió a quedar seco.

33!🎂🥂Thank you all for your birthday messages pic.twitter.com/YUJGDZCsAe