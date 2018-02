Agustinos E. Leclerc paga muy caro su mal tercer parcial frente al Real Canoe

A. CASTRO | MADRID

Agustinos E. Leclerc no pudo dejar atrás su racha de resultados negativos al caer en la pista del Canoe por 85-75. El tercer cuarto con un parcial de 25-13 fue decisivo para que los de Jorge Álvarez no consiguieran la victoria. La pobre aportación de Smith y el acierto desde el perímetro de los amarillos fueron dos factores de peso que los leoneses no pudieron levantar. Por parte local destacó la gran actuación de Ander y Tyson con 19 y 15 puntos respectivamente, mientras que en los leoneses se puede destacar la actuación de Norris con 18 puntos y 4 rebotes siendo el jugador más valorado del partido.